Baseball, San Marino- Reggio: 2-1 in gara1

Il match risolto al fotofinish dopo 10 inning di grandissimo equilibrio. Decisiva la valida al centro di Helder a basi piene

Al fotofinish, dopo 10 inning di grandissimo equilibrio, è il San Marino Baseball a portare a casa per 2-1 una bella vittoria in questa gara1 della sfida con la Palfinger Reggio Emilia. Sotto al 1°, i ragazzi di Jairo Ramos hanno impattato al 3°, ma nel resto della partita la pericolosità in attacco è stata ridotta. Al 10°, con il tie-break in vigore, ecco il guizzo vincente.

La difesa riesce a non subire punti e l’attacco trova la corsa a casa decisiva sulla valida al centro di Helder in situazione di basi piene. Il lanciatore vincente è Leal, perdente Guerrero. Quattro arrivi in base in quattro turni per Colmenares, autore di un doppio con tre basi ball.

LA CRONACA. Esattamente come al debutto di una settimana fa, è la squadra ospite a passare a Serravalle per prima. Lage è accolto dalla legnata di Edgar Rodriguez, un doppio. Dopo di lui, il singolo di Deotto vale il vantaggio ospite. Le eliminazioni al piatto di Hechavarria e Marc Rodriguez sembrano spegnere l’incendio, ma l’attacco di Reggio riesce a riempire le basi con i quattro ball ricevuti da Tejada e Saenz. Qualche istante dopo Lage si salva con lo strikeout su Scala e limita i danni in questa complicata prima ripresa.

Al 2° l’opportunità del pari è davvero ghiotta, perché arrivano in serie base a Pieternella, doppio di Diaz e base a Colmenares. Con i cuscini carichi e un out, però, il punto non si materializza viste le due eliminazioni a casa su altrettanti rimbalzanti. Nella parte alta del 3° Lage si salva in situazione di uomini agli angoli e al cambio di campo arriva il pari. Marlin è in base per ball, ruba la seconda e, con due out, approfitta del lancio impreciso in prima sulla battuta di Angulo per correre a casa.

L’1-1 rimane poi scolpito nel marmo, con le due squadre a ottenere solo rare occasioni per avvicinarsi al punto del vantaggio. Come nella parte bassa del 4°, quando Colmenares colpisce un doppio. Oppure al 7°, quando l’attacco di casa lascia l’uomo in terza. All’8° è invece Reggio ad andare vicinissima al punto, ma anche in questo caso si rimane sull’1-1.

La gara si protrae fino al primo extrainning, il 10°. Con il tie-break, vale a dire con le prime due basi occupate, la battuta di Edgar Rodriguez si trasforma in un cruciale doppio gioco, mentre Deotto subito dopo è eliminato al piatto. Grande prova di resistenza da parte della squadra, che nella parte bassa trova il punto decisivo. Martini, colpito, riempie le basi, mentre Helder tocca una valida sull’esterno centro che manda a casa il punto della vittoria. San Marino vince 2-1.

IL TABELLINO

SAN MARINO BASEBALL – PALFINGER REGGIO EMILIA 2-1 (10°)

REGGIO: E. Rodriguez 3b (1/5), Deotto dh (1/5), Hechavarria ss (1/4), M. Rodriguez r (2/3), Tejada 1b (0/3), Saenz ec (0/3), Scala ed (0/4), Giovanardi (Urena) es (0/3), Alfinito (Acosta, Perez) 2b (0/3).

SAN MARINO: Marlin ss (0/3), Martini 3b (0/3), Helder 1b (1/5), Angulo 2b (0/4), Pieternella (Magnani) es (0/3), Diaz ed (1/4), Colmenares r (1/1), Di Fabio ec (0/3), Lo. Di Raffaele dh (0/3).

REGGIO: 100 000 000 0 = 1 bv 5 e 1

SAN MARINO: 001 000 000 1 = 2 bv 3 e 0

LANCIATORI: Hernandez (i) rl 5, bvc 2, bb 4, so 6, pgl 0; Guerrero (L) rl 4, bvc 1, bb 3, so 5, pgl 0; Lage (i) rl 5, bvc 4, bb 5, so 7, pgl 1; Mendez (r) rl 2.1, bvc 1, bb 0, so 3, pgl 0; Leal (W) rl 2.2, bvc 0, bb 0, so 4, pgl 0.

NOTE: doppi di E. Rodriguez, Diaz e Colmenares.