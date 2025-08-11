Baseball, scattano i quarti di finale: San Marino a Grosseto

Gara1 e gara2 si giocheranno domani e dopodomani, martedì 12 e mercoledì 13 agosto, allo Jannella, con inizio fissato per le 20.30

Tornano i playoff e per il San Marino baseball l’impegno è quello col Bbc Grosseto. Da testa di serie numero 2 che affronta la 7, Celli e compagni avranno il vantaggio di poter giocare l’eventuale quinta in casa, ma la serie inizierà in trasferta.

Gara1 e gara2 si giocheranno domani e dopodomani, martedì 12 e mercoledì 13 agosto, allo Jannella, con inizio fissato per le 20.30. Poi la serie si trasferirà a Serravalle per gara3 di domenica 17 (ore 20), ed eventualmente gara4 e gara5 di lunedì 18 e martedì 19.

Doriano Bindi, come sta la squadra?

“Bene, ci siamo allenati e abbiamo giocato l’amichevole coi Falcons. Helder ha recuperato, può giocare. Paricaguan? Buon lanciatore, molto controllato. Ora lo vedremo all’opera contro il Bbc”

È tornato anche Marlin, che ha chiuso l’Europeo Under 23 con l’Olanda con una media battuta di 619 (13/21) e 10 punti battuti a casa. La squadra ora è diretta a Grosseto, dove affronterà un team, il Bbc, con cui il bilancio stagionale è di due vinte e due perse.

Come giudichi il line-up avversario?

“Il battitore più pericoloso? Ce ne sono tanti, ma dico Martini (324 di media in regular season e 5/10 negli ottavi). In stagione ci ha massacrato (8/15 in quattro partite). La soluzione? Tutti i battitori hanno un punto debole e bisogna essere bravi a trovarlo e a eseguire bene. È chiaro che non è facile. In generale bisogna fare attenzione a tutto il Bbc Grosseto. Ci hanno battuto due volte vincendo sempre la prima, vogliamo girare la cabala”

Quale sarà la chiave della serie?

“Gara1 è importante, anche se non del tutto decisiva. È chiaro che portarla a casa darebbe una grossa mano, è scontato. In generale dico che bisogna giocare una buona difesa e approfittare delle occasioni in attacco, senza lasciare per strada troppi corridori. Insomma, battere nel momento giusto”

Quali saranno le rotazioni?

“Ancora non abbiamo definito. Verificheremo nell’ultima seduta di allenamento e poi prenderemo una decisione”