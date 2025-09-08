Basket A2, alla Dole Rimini il memorial Matteo Bertolazzi

Nell’ultimo test match di preseason, in attesa della Supercoppa Lnp, i biancorossi superano 66-83 l’Estra Pistoia

È della Dole Rimini il memorial in ricordo di Matteo Bertolazzi. Nell’ultimo test match di preseason, in attesa della Supercoppa Lnp, i biancorossi superano 66-83 l’Estra Pistoia. Per i toscani partita condizionata dalle tante assenze: mancano tre titolari, Campogrande, Zanotti e il neo arrivato Knight. Coach Dell’Agnello deve fare invece a meno di Gora Camara ma raccoglie interessanti indicazioni: bene l’intensità mostrata per larghi tratti del match e bene soprattutto le tante azioni dove tutti i giocatori in campo hanno toccato la palla per una pulita circolazione di palla e buone scelte di tiro. Nell’andamento della partita, Dole sempre in controllo se non nel 3-0 iniziale e nel 40-39 di inizio secondo tempo. Tra i biancorossi sprazzi di super Ogden (21 punti) ma vanno in doppia cifra anche Leardini, Simioni e Marini.

Coach Dell’Agnello sceglie Robinson, Denegri, Marini, Ogden e Simioni per il quintetto titolare. Apre Alessandrini con la tripla, ma ben presto è la Dole a prendere in mano l’inerzia del primo quarto. Rimini coinvolge subito bene i suoi lunghi: quattro punti di Simioni e due di Ogden per il 3-6. Che diventa 3-9 dopo un’ottima circolazione di palla corale culminata con la tripla dall’angolo di Denegri. Rbr allunga 5-11 e 7-15 con Marini, poi doppia cifra di vantaggio 8-18 con Ogden a 3’28”. Pistoia si rifugia in time out ed è un minuto di sospensione Leardini dai liberi fa 2/2 per il 15-20, che diventa 18-20 al 10’ con la tripla di Stoch.

E’ buona anche nel secondo quarto l’energia prodotta da Rbr, che mostra una gradevole intensità, come per la prima volta visto quest’anno. Ogden prende per mano i biancorossi: suoi i punti che contano per il nuovo allungo 18-24 e 20-29 a 6’26”. Nuovo massimo vantaggio +11 (20-31) ancora con i liberi di Mark. In questi sprazzi la Dole sembra più frizzante e coriacea: con un Ogden strabordante, mentre dalla parte opposta si sblocca con sei punti in fila l’ex di turno Jazz Johnson (29-35) che va a referto dopo un avvio in chiaroscuro. Negli ultimi tre minuti l’Estra prova a rientrare e ci riesce: affondi di Gallo, Benetti, poi pesa la tripla sul gong finale di Johnson che vale il -1 (38-39). Per Rbr Ogden è già a 18 punti, di squadra 10/21 da due e 3/6 da tre.

Nella ripresa Pistoia mette il naso avanti 40-39 con Johnson, ma la Dole riprende subito in mano la cronologia: 9-0 di break con Simioni scatenato e ben coadiuvato da Marini per il 40-48. Pierpaolo gioca un terzo periodo di pregevole fattura: un suo 2+1 vale il nuovo +11 (42-53). Nella parte centrale della frazione Rbr mantiene una marcia in più rispetto ai padroni di casa, parziale di 2-12 con tanti attori protagonisti coinvolti: Marini, Pollone, Denegri, Leardini, Tomassini. E il punteggio si eleva fino al +18 (47-65) su cui l’Estra va in time out. Al 30’ è nuovo massimo vantaggio Dole: +19 (50-69) con l’affondo di capitan Tomassini. Pistoia inizia ad accusare le rotazioni corte.

Negli ultimi 10 minuti il ritmo cala su entrambi i fronti. Ma per la Dole c’è ancora l’opportunità per allungare: è la tripla di capitan Tomassini a valere il nuovo massimo vantaggio sul +20 (56-76) a 5’30 dal gong. Rimini che vola determinata: +22 (56-78) con Leardini e Pistoia si rifugia ancora in time out. Trascorrono i minuti e a Rbr non resta che amministrare il vantaggio accumulato: ancora una tripla di Ogden per il 58-81, poi arriva anche il 58-83 di Leardini. Restano solo più da inserire i titoli di coda: il memorial Bertolazzi va in archivio sul 66-83.

Per la Dole Rimini il tempo dei test di preseason è terminato. Ora si attende il primo appuntamento ufficiale della stagione: venerdì prossimo (alle 21) i ragazzi di coach Sandro Dell’Agnello saranno impegnati a Ravenna nella semifinale della Supercoppa Lnp Old Wild West contro la Fortitudo Bologna.

Da domani (lunedì 8 settembre) al via anche la fase di vendita libera della campagna abbonamenti "L'Ombelico del Mondo": appuntamento in sede dalle ore 9:00, nelle ricevitorie accreditate negli orari di apertura e su Vivaticket in qualsiasi momento.

IL TABELLINO

Estra Pistoia – Dole Basket Rimini 66-83

ESTRA: Benetti 8, Dellosto 9, Flauto, Gallo 10, Stoch 13, Alessandrini 9, Pinelli, Campogrande, Saccaggi, Magro 4, Johnson 13. All.: Della Rosa.

DOLE: Ogden 21, Denegri 7, Tomassini 7, Pollone 5, Sankarè, Marini 15, Della Chiesa, Leardini 10, Robinson 2, Simioni 16. All.: Dell’Agnello.

PARZIALI: 18-20, 38-39, 50-69