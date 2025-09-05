Basket A2, Denegri si presenta: 'Mi metto in gioco, la società è ambiziosa'

Davanti a un buon numero di tifosi accorsi nella splendida cornice del centro commerciale Le Befane Shopping Center la presentazione ufficiale della nuova guardia

Si è tenuta davanti a un buon numero di tifosi accorsi nella splendida cornice del centro commerciale Le Befane Shopping Center la presentazione ufficiale della nuova guardia della Dole Rimini Davide Denegri, che dopo due stagioni in serie A1 tra Vanoli Cremona e Derthona Basket ha deciso di indossare la canotta di Rbr.

Davide si racconta davanti ai supporter biancorossi, con una serie di curiosità: “Nel momento in cui ho capito che non avrei avuto lo spazio desiderato in A1 è arrivata l'offerta di Rimini; la società mi ha fatto capire che facevano le cose sul serio e io ho deciso di rimettermi in gioco in una città molto bella e a misura d'uomo, in un contesto importante con tanta responsabilità, ma soprattutto con grande entusiasmo e calore da parte dei tifosi che sto gia toccando con mano. È una sfida importante con alte aspettative, ma sia io che la società siamo molto ambiziosi", afferma il neoacquisto riminese.

"Oggi la Serie A2 è ancora più difficile rispetto alla mia ultima esperienza e se sono venuto qua è perché penso che la squadra possa essere molto competitiva per vincere più partite possibili. Nel roster ci sono giocatori che hanno bisogno magari di stare più tempo con la palla in mano mentre a me piace farla circolare, per questo penso di potermi sposare bene col gioco dei miei compagni dei quali conosco bene le caratteristiche e con i quali si sta formando un bel gruppo in questa preparazione".

Presente alla conferenza stampa anche il Direttore Tecnico dei biancorossi Alessandro Bolognesi: “La trattativa per Davide è stata complessa principalmente per due motivi: il giocatore era sotto contratto con un'altra squadra e nel frattempo era in vacanza dall'altra parte del mondo, quindi difficile da intercettare. Chiamai il Gm di Tortona e mi disse che il giocatore non si sarebbe mosso da lì a meno che lo stesso Davide non avesse chiesto di fare una nuova esperienza. Il club mi ha dato la possibilità di far capire quanto un giocatore solido come Davide fosse importante per noi con una grande offerta che siamo riusciti a fare all'agente quella sera, chiudendola la sera successiva. Davide è un giocatore duttile che può giocare sia accanto a Gerald Robinson sia in cabina di regia, fa tante cose in campo e dà peso ai possessi importanti, elemento che nella scorsa stagione ci è mancato nella finale play-off contro Cantù: la scelta di Davide, per questo, va verso questa direzione”.

Nella presentazione spazio anche a un giovanissimo tifoso che ha approfittato della presenza di Davide per chiedere qualche consiglio da seguire sul parquet: “La prima cosa che devi fare è divertirti ogni volta che fai allenamento: anche per noi grandi deve essere un bel divertimento quindi gioca e stai con i tuoi compagni perché le amicizie che ti porti dietro con lo sport te le porti dietro per tutta la vita!”.