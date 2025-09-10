Basket A2, Dole: alla scoperta di Mark Ogden e Gerald Robinson

La coppia americana resentata ufficialmente nella mattinata di mercoledì (10 settembre) alla concessionaria Reggini

In una tipica giornata autunnale di freddo e pioggia a portare il sole ci pensa la coppia americana della Dole Rimini 2025-2026 formata dal neo arrivato Mark Ogden e il confermato Gerald Robinson, presentati ufficialmente nella mattinata di mercoledì (10 settembre) alla concessionaria Reggini. A introdurre la conferenza stampa è stato il titolare dello storico autosalone, Filippo Reggini: “Quello che stiamo vivendo è un anno importante per la concessionaria Reggini che festeggia un traguardo notevole come i 75 anni dalla sua nascita. È il terzo anno che collaboriamo con Rbr e per noi è un piacere essere al fianco di questa realtà che lo scorso anno ci ha fatto sognare”.

Mark si presenta all'ambiente biancorosso con grinta e grande entusiasmo: “Ho deciso di venire a Rimini per lo spirito competitivo e la fame di vincere che ha dimostrato la squadra già nella scorsa stagione, lo spirito caldo del Flaminio, il talento diffuso nel roster e la professionalità della società. La presenza del mare poi mi ha fatto sentire come a casa, in California. La città e la squadra mi hanno accolto a braccia aperte, mettendomi nelle condizioni di performare nel modo migliore possibile. Il mio obiettivo tecnico è quello di essere utile alla squadra, soprattutto nel creare chimica, ma anche di essere al 100%”.

Molto buone anche le sensazioni di Gerald che ha ribadito l'importanza di aver mantenuto alcuni tasselli nello scacchiere della Rbr: “Penso che sia veramente importante aver mantenuto il nucleo principale della squadra. - afferma l'esterno -. Poter contare su giocatori che già si conoscono è fondamentale e personalmente rimanendo a Rimini posso mantenere la stessa routine sia in campo che nella vita, ma con quattro ingressi nuovi e di grande talento dobbiamo continuare a lavorare per costruire la chimica di squadra. Ci sono diversi giocatori che giocano nella stessa posizione per cui andranno fatti diversi aggiustamenti sulla singola partita, e l'approccio ai match sarà differente in base a chi ci sarà in campo”.

Assente per impegni assunti in precedenza, il Direttore Tecnico Alessandro Bolognesi ha comunque voluto commentare le firme dei due giocatori, a partire dall'ala californiana: "Mark è un giocatore dinamico ed eclettico, in grado di offrirci una dimensione più perimetrale. È un atleta capace di fare tante cose all’interno del campo. Le sue qualità fisiche, con centimetri e braccia lunghe, ci permettono anche di sperimentare soluzioni diverse in fase difensiva".

Sul playmaker di Nashville: "Gerald è un giocatore imprescindibile per noi, grazie alle sue caratteristiche di playmaking. È un elemento che ci dà equilibrio in una squadra con molteplici “bocche da fuoco”. È stato uno dei giocatori più continui nei playoff e, sicuramente, quest’anno trarrà beneficio dall’aver iniziato a lavorare con noi già ad agosto".

Nel frattempo procede a gonfie vele una a dir poco storica campagna abbonamenti per il mondo Rbr, come affermato dal responsabile comunicazione Simone Campanati: “Volevo ringraziare tutto il popolo biancorosso per il sostegno e per la grande affezione al progetto. Noi siamo sempre molto curiosi, amiamo stupirci e quello che sta succedendo ne è la perfetta rappresentazione: a oggi contiamo 1648 abbonamenti paganti, abbiamo già superato il record dello scorso anno di 1599 e siamo sempre più vicini al tetto dei 1800 che ci eravamo prefissati. Le poltrone numerate sono praticamente già state vendute tutte per cui sono rimasti solo posti non numerati e, al massimo, qualche poltrona rossa e bianca. Chi si vuole abbonare può continuare a farlo in sede tutte le mattine dalle 9 alle 12:30, o dalle 9 alle 19 nelle giornate di lunedi e giovedi, online e nelle nostre tabaccherie Pruccoli, Millenium e T'Immagini. I biancorossi vogliono esserci a tutti i costi e per noi si prospetta un'altra stagione di grande basket e divertimento!”

I biglietti per la partita di Supercoppa con la Fortitudo Bologna sono ancora disponibili e acquistabili esclusivamente online entro domani alle ore 19. Non si troveranno biglietti al palazzetto.