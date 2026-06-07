Basket A2, Dole cade in gara 1 di finale a Verona (84-74)

Gli scaligeri costruiscono la vittoria soprattutto nel secondo periodo, quando con un parziale di 9-0 toccano il +10 (47-37)

La finale della serie A2 inizia con un 1-0 a favore dei padroni di casa. Nella gara 1, al meglio delle cinque, la Tezenis Verona di coach Ramagli ha la meglio sulla Dole Rimini (84-74 il finale). Gli scaligeri costruiscono la vittoria soprattutto nel secondo periodo, quando con un parziale di 9-0 toccano il +10 (47-37).

Nella ripresa Baldi Rossi e compagni scappano anche a +16 (67-51). Rimini è comunque competitiva e graffiante, nel tentare il recupero tornando fino al -6 (71-65) nel corso dell'ultimo quarto. Rbr mostra artigli e determinazione per provare a lottare e tentare di rimettere la serie in equilibrio sin da martedì sera. Tra 48 ore andrà in onda gara 2, sempre al Pala MAGIS, con palla a due alle 20:45. Per coach Dell’Agnello non bastano i 13 punti a testa di Marini e Porter. In casa Tezenis miglior marcatore Zampini con 21 punti. Da segnalare la presenza di quasi 400 tifosi riminesi che non hanno mai smesso un secondo di sostenere la squadra.

Coach Ramagli parte con Zampini, McGee, Loro, Johnson e Poser. La Dole replica con il cinque tipo Denegri, Marini, Leardini, Alipiev e Camara. Ad aprire la finale è un canestro di Camara, Poser replica 2 pari. Passa avanti la Tezenis 4-2 con Zampini dai liberi, ma Rbr è pimpante prima con la tripla di Leardini (5-8) poi con il 2+1 di Camara 7-11. I romagnoli restano avanti nella parte centrale del quarto 11-15 e 14-17 con Marini. La Tezenis torna sopra sul 18-17 con Ambrosin, sul 20 pari è tutta da giocare. Dopo il 22 pari di Baldi Rossi, Rimini chiude il quarto sopra 22-24. Poser è già a 10 punti, determinante nel ruolo di centro.

Si riparte nel segno di Baldi Rossi. Con la sua infinita esperienza segna otto punti in fila e consente alla Tezenis di avanzare 30-27. La Dole resta aggrappata con le unghie a gara 1: Denegri 30-29, poi Camara 34-32. A 4’47 i biancorossi tornano avanti 34-35 con la tripla di Alipiev. Partita in equilibrio fino al 38-37 di Marini. A ruota la Scaligera piazza un parziale di 9-0, il break si apre con una tripla dall’angolo di Zampini (41-37) e si chiude con i liberi di Ambrosin per il +10 (47-37) del momentaneo massimo vantaggio. Rimini accorcia con il 2+1 di Alipiev 47-42, ma i padroni di casa allungano ancora fino al 51-42 dell’intervallo. Zampini è già salito a quota 16 punti.

Il secondo tempo si apre con la tripla di Tomassini 51-45, ma Loro fa l’americano e segna cinque punti in fila proiettando i suoi sul 56-45 dopo una schiacciata. Terminato lo show di Loro, Marini piazza una tripla (56-48), ma coach Ramagli estrae dal cilindro ora Poser che segna cinque punti in fila fino al 61-48. La Tezenis scappa fino al massimo vantaggio di 16 lunghezze (67-51) con l’autografo di Baldi Rossi. Nel finale la Dole prova a reagire, riuscendo a ricucire fino al -9 (69-60) con il 2+1 di Porter. Sull’ultima azione palla in mano al folletto McGee, che ubriaca Sankare, fino ad andare a depositare in reverse il 71-60 del 30’.

Si entra negli ultimi 10’ con la Dole che fa come il topolino, parziale di 5-0 e i biancorossi rientrano: libero di Porter, canestri di Tomassini e Denegri (71-65) per il -6. La manovra d’attacco della Tezenis si fa più statica, ma prova comunque ad amministrare il vantaggio accumulato. Sul 76-69 a firma Marini, Rbr ha tre occasioni per rientrare ma sbaglia tiri aperti da tre. Non perdonano i veronesi, Ambrosin riporta i suoi sul +10 (79-69) su cui coach Dell’Agnello è costretto a rifugiarsi in time out. Negli ultimi minuti non capitano colpi di scena, il primo match va alla Tezenis: il finale recita 84-74.

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IL TABELLINO

Tezenis Verona - Dole Basket Rimini 84-74

TEZENIS: Baldi Rossi 14, Pittana, Mecenero, Loro 6, Poser 15, Bolpin, Ambrosin 12, Zampini 21, Johnson 5, McGee 11, Monaldi, Serpilli. All: Ramagli.

DOLE: Leardini 7, Porter 13, Saccoccia, Tomassini 5, Denegri 9, Sankare, Marini 13, Pollone 3, Georgescu, Simioni 5, Camara 10, Alipiev 9. All: Dell'Agnello.