Basket A2, Dole: Cividale si conferma bestia nera (89-76)

Match deciso nell'ultimo quarto: i padroni di casa piazzano un parziale di 12-0 devastante. Mvp dell’incontro sicuramente Redivo 20 punti e un sontuoso 6/11 da tre

Da Cividale non si passa. Nel 37° e penultimo turno della stagione regolare della serie A2 arriva un disco rosso per la Dole Rimini: i ragazzi di coach Dell’Agnello finiscono ko 89-76 al cospetto della Ueb Gesteco, squadra che si conferma autentica bestia nera per i riminesi. Cividale spesso in vantaggio, Rbr ci prova in tutti i modi a restare in scia finché nel cuore dell’ultimo quarto i padroni di casa piazzano un parziale di 12-0 devastante. Mvp dell’incontro sicuramente Redivo e il suo infinito talento: la stella argentina chiude con 20 punti e un sontuoso 6/11 da tre.

Ma in generale per la Gesteco piovono triple, alla fine sono 17 su 36. Per la Dole non bastano quattro uomini in doppia cifra, Alipiev e Camara 14, Porter 11 e Denegri 10. Ora per Rbr resta solo più da affrontare l’ultimo turno al Flaminio con Scafati, prima di capire quale sarà il suo destino nella post season.

Coach Pillastrini schiera Redivo, Cesana, Marangon, Freeman e Berti. Per coach Dell’Agnello c’è Porter nel quintetto titolare a fianco di Denegri, Marini e con Alipiev e Camara sotto i tabelloni. Ad aprire il match è Freeman per il 2-0, poi tripla fronte canestro di Porter 2-3. Si gioca sui binari dell’equilibrio: 8 pari Sankare, poi la Gesteco prova a osare 12-8 a firma Campogrande e 16-11 Ferrari. Rimini nelle azioni finali riesce però a ricucire: prima con Leardini (16-13), poi con Sankare (16-15). I padroni di casa tirano con 6/9 da due e 1/7 da tre, mentre per Rbr 3/8 e 3/9 dal campo.

Il secondo periodo si apre con la tripla di Simioni (16-18), con Rimini che resta avanti fino al 22-21 con l’affondo di Saccoccia. A ruota tripla di peso di Campogrande, ma un Sankare particolarmente pimpante riporta tutto in equilibrio 24-24. E’ l’infinita esperienza di Redivo ad accendere la minaccia per Cividale: primo canestro da tre, poi nell’azione successiva da distanza assurda va per il +6 (30-24) tutto a sua firma. Nell’azione dopo sale in cattedra anche Freeman per il +8 (32-24) del momentaneo massimo vantaggio. La Dole prova a ricucire -3 con Camara (33-30) ma a condurre sono i padroni di casa. I romagnoli tornano -4 (39-35) con il 2+1 di Alipiev, ma sul gong di fine primo tempo il solito Redivo segna il 42-35 con un determinante 3/4 dalla lunga.

Si riparte e per la prima volta la Gesteco si porta sul +10 (45-35) con Marangon. La Dole è costretta a rincorrere: immediata reazione e con un parziale di 7-0 i ragazzi di coach Dell’Agnello tornano -3 (45-42). Cruciale in questo passaggio Marini. Ma Cividale continua a condurre: tanto Berti per elevare il punteggio 47-42 e 52-44 per un nuovo +8. Redivo torna a fare il fuoriclasse e fa male: 55-46 e 58-49 sempre con triple marchio di fabbrica. Rimini però non molla mai, nuovo break di 6-0 e a 3’08 con Marini il tabellone torna sul -3 (58-55). Nei minuti finali è clima di bagarre: Rbr si riporta fino a -2 (62-60) con Camara, poi al 30’ Cividale chiude a +4 (64-60) con il tap-in di Freeman.

La Dole prova per l’ennesima volta a rientrare 64-62 con Saccoccia, ma non basta mai. Si innesca anche Rota e in qualche modo Cividale resta sempre sopra 67-62. Minuto dopo minuto la Gesteco riporta l’inerzia dalla sua. Porter ci prova ancora 70-67 ma è l’ultimo avvicinamento: Cividale piazza un parziale devastante di 12-0 che di fatto chiude la partita. Da Redivo a Ferrari, segnano tutti dalla lunga: sul +15 (82-67) gli uomini di coach Pillastrini iniziano a sentire il sapore della vittoria. Negli ultimi minuti i friulani non rischiano praticamente più nulla: resta solo da definire il risultato del 40’, con Redivo e compagni che si impongono con autorità 89-76.

IL TABELLINO

Ueb Gesteco Cividale – Dole Rimini 89-76

GESTECO: Redivo 20, Ferrari 7, Rota 5, Calò, Costi 1, Campogrande 11, Marangon 7, Ignjatovic, Gozo, Berti 7, Freeman 18, Cesana 13. All.: Pillastrini.

DOLE: Leardini 6, Porter 11, Saccoccia 4, Tomassini 3, Denegri 10, Sankare 4, Marini 7, Pollone, Simioni 3, Camara 14, Alipiev 14. All.: Dell’Agnello.

PARZIALI: 16-15, 42-35, 64-60