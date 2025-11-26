Basket A2, Dole corsara a Cento (73-78)

Avanti anche di 19 lunghezze, i biancorossi si fanno rimontare fino al +1, ma nel finale ritrovano il controllo del match e chiudono senza rischiare più del dovuto

La Dole Rimini torna all’appuntamento con la vittoria e sblocca la classica. Nel turno infrasettimanale, valido per il 14° turno della serie A2, i biancorossi hanno la meglio sulla Sella Cento in trasferta con il risultato finale di 73-78. Rbr inizia intensa e compatta, per raggiungere anche il +19. A inizio di ultimo quarto il rientro di Cento, che tocca anche il +1 (56-55), ma nel finale la Dole ritrova il controllo del match e chiude senza rischiare più del dovuto. Per coach Sandro Dell’Agnello quattro uomini in doppia cifra: Denegri 21, Marini 16, Ogden 13 e Camara 10.

Ora per i biancorossi ci sarà tempo per tirare un po’ il fiato, dato che domenica non scenderanno in campo per gli impegni delle Nazionali: il match con la Gesteco Cividale sarà recuperato nella giornata di mercoledì 17 dicembre (Flaminio, 20,30).

La Sella inizia con Berdini, Devoe, l’ex Conti, Davis e Fall. Dell’Agnello replica con Denegri, Marini, Pollone, Ogden e Camara. La Dole parte subito intensa e indovinando il piano partita: attacchi efficaci per i biancorossi che piazzano subito un severo parziale di 0-14. Nella scalata subito iperattivi Camara e Denegri. Cento si sblocca con una tripla di Berdini e due punti di Devoe (5-14).

Ma i romagnoli sono in assoluto controllo: Marini mette la freccia con il 5-17 e il 2+1 del 7-20. I riminesi trovano tante soluzioni: Leardini per il 9-22 e ancora Marini per il 10-24 con cui si chiude il primo quarto. Per la Dole 50% dal campo, 7/14 da due e 3/6 da tre, più controllo assoluto a rimbalzo 14-7.

Si riparte con la Dole che raggiunge sul +19 (10-29) il momentaneo massimo vantaggio grazie a cinque punti in fila di Simioni, anche con una tripla trovata dopo una splendida circolazione di palla. Rimini ancora sul +19 (13-32) con capitan Tomassini. Nella parte centrale del quarto la Sella prova a reagire: parziale di 10-2 spinto da Davis e Tanfoglio che consente ai padroni di casa di rientrare sul -11 (23-34). Ma la Dole resta costantemente in controllo, con un ritrovato feeling in attacco: cruciali quattro punti in fila di Denegri per il +14 (27-41). Si va negli spogliatoi dopo una tripla di Tanfoglio del 30-41.

Nella ripresa la Sella spende subito energie extra per tentare di rientrare. Ed ha ragione: break di 11-2 e la partita si riapre. A ricucire il gap fino al -2 (41-43) ci pensano Berdini, Davis, ma soprattutto l’ex Luca Conti che segna sette punti in fila. A levare le castagne dal fuoco ci pensano Marini e Denegri (41-48) ma la partita ormai è riaperta. Ora la Sella osa e Fall dice ancora -3 (46-49). Nel finale di terza frazione ancora cronologia a favore di Cento che trova prima un 2+1 con Davis per il -2 (49-51) poi il pareggio 51-51 al 29’ a firma Berdini. Rimini si aggrappa all’esperienza di Tomassini, ma Tanfoglio trova ancora una tripla cruciale per il 54 pari del 30’.

Inizia l’ultimo quarto e dopo un minuto la Sella riesce per la prima volta nel corso della partita a mettere il naso avanti (56-55) con Davis. Ma a ruota contro parziale cruciale di Rimini 7-0 con Ogden che si assume responsabilità più Tomassini per il 56-62. Ancora Ogden segna una tripla fondamentale, per il 58-65 a 7’27. Nella parte centrale del periodo la Dole si affida ai suoi giocatori più esperti: 59-67 Marini, 61-69 Tomassini e 64-71 Denegri. La Sella ci prova nel finale con fiammate da tre: 67-73 Davis e 70-75 Devoe per il -5 che tiene accesa la fiammella. Ma Ogden segna i punti della sicurezza per il 70-77 a 10”. Davis segna da tre (73-77), però nel finale Rimini non rischia: termina 73-78, con Rbr che torna alla vittoria.

IL TABELLINO

Sella Cento – Dole Basket Rimini 73-78

SELLA: Scarponi, Tanfoglio 12, Piazzi, Conti 8, Berdini 15, Devoe 7, Moretti, Montano 2, Veronesi, Guerrieri, Davis 27, Fall 2. All.: Di Paolantonio.

DOLE: Leardini 2, Tomassini 8, Denegri 21, Sankarè, Marini 16, Ogden 13, Pollone, Georgescu, Della Chiesa, Simioni 8, Camara 10. All.: Dell’Agnello.