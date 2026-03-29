Basket A2, Dole: disco rosso a Roseto (92-86)

Nonostante le pesanti assenze la squadra di Dell'Agnello se la gioca fino alla fine. Simioni il migliore marcatore biancorosso

Disco rosso per una Dole Rimini mutilata che cade sul parquet del fanalino di coda Liofilchem Roseto con il punteggio di 92-86. Il match era valido per il 33° turno della serie A2 Old Wild West. La squadra di coach Dell’Agnello va in trasferta in un clima di piena emergenza: senza americani, con Ogden fuori per il resto della stagione e con Leardini anche lui indisponibile.

Nel primo tempo Roseto confeziona una produzione offensiva sontuosa arrivando anche a un massimo vantaggio di 18 lunghezze (41-23) poi Rimini è brava nella ripresa a reagire e a portarsi anche in vantaggio. Ma nel finale a prevalere è la Liofilchem, spinta da tanti attori protagonisti a partire da Harrison alla fine autore di un trentello. Per la Dole non basta un Simioni da 18 punti. In doppia cifra anche Denegri e Alipiev con 13, Marini 10.

Coach Finelli inizia con Laquintana, Harrison, Canka, Cannon e Landi. Dell’Agnello replica con Denegri, Marini, Pollone, Alipiev e Camara. Cannon dai liberi apre il match, Pollone dice 2-3 per Rimini dall’angolo. Ma in un batter d’occhio è Roseto a prendere in mano la cronologia: dopo il 4-3 di Laquintana, Harrison segna cinque punti in fila e la Liofilchem scappa 9-3. Ancora Harrison per il 13-5 e il 15-7. I rosetani sono più reattivi e chirurgici al tiro: anche l’ex Landi va da tre per il 24-15. Simioni prova ad accorciare 26-20, ma la squadra di coach Finelli non ha passaggi a vuoto mettendo 30 punti nel pallottoliere al 10° rispetto i 22 punti di Rbr. Harrison già a 14 punti, Roseto tira con 8/11 da due, 2/4 da tre e 8/9 ai liberi. Predominio dei padroni di casa anche a rimbalzo 11-5.

Partenza tutta in salita per la Dole, Roseto piazza due triple in fila con Del Chiaro e Laquintana e in un attimo si trova a +14 (36-22). I biancorossi non riescono a trovare le contromisure e il fanalino di coda ne approfitta: a 6’40 Del Chiaro porta Roseto sul momentaneo massimo vantaggio di 18 lunghezze (41-23). Scossa Rbr con cinque punti in fila di Marini, ma sul 43-31 c’è ancora tanto da remare. Nella parte centrale del quarto anche Petrovic gioca da protagonista, suoi i canestri del 46-31, 50-38 e 53-40. Rimini torna a -10 (55-45) con Denegri, ma Roseto trova in finale di primo tempo un Harrison chirurgico dalla lunetta. Sullo scadere è Tomassini a segnare di tabella la tripla del -11 (50-49). Harrison sale a 19 punti, Roseto tira con 13/21 da due, 6/9 da tre e 16/18 ai liberi. A rimbalzo 21-13 per i padroni di casa.

In avvio di secondo tempo cambia la musica. Con una Dole che riparte più energica e agguerrita. Grazie a un parziale di 10-0 la Dole rientra: sugli scudi Alipiev, Denegri e Saccoccia con i romagnoli che tornano in contatto 60-59. Harrison da tre dice 63-59, ma Rimini è ufficialmente rientrata. Riminesi ancora a -1 (64-63) con un Saccoccia particolarmente ispirato. Dopo un antisportivo di Denegri, la Liofilchem torna ancora sopra 69-63, ma grazie a un nuovo 7-0 la Dole torna in vantaggio dopo tempo memorabile 69-71 con Denegri. Nel finale canestro di Cannon (71-71) poi i liberi di Tomassini che consentono alla Dole di chiudere al 30’ sopra 71-73.

Ultimi 10 minuti con tripla di Petrovic, per il nuovo +1 (74-73). Ancora Del Chiaro per il 76-73. Harrison segna il suo 27° punto e gli abruzzesi restano sopra 78-75. La partita si fa equilibrata e incerta: 78 pari Simioni, 81 pari ancora Simioni e 83-83 sempre con Alessandro. La Dole si porta sul +3 (83-86) con Marini, ma la squadra di coach Finelli non molla: parziale di 6-0 e sull’89-86 di Cannon Roseto ci crede. Rimini va in time out, ma il pallino è nelle mani di Cinciarini e compagni: 1/2 dalla lunetta di Harrison, poi 2/2 di Cannon fino al 92-86. Rimini tenta i tiri della disperazione, ma il finale è segnato. Vince Roseto.

IL TABELLINO

Liofilchem Roseto – Dole Rimini 92-86

LIOFILCHEM: Sabatino, Canka, Gaeta, Cannon 17, Laquintana 12, Harrison 30, Petrovic 13, Donadoni 1, Landi 4, Del Chiaro 11, Di Gregorio, Cinciarini 4. All.: Finelli.

DOLE: Leardini, Saccoccia 9, Tomassini 7, Denegri 13, Sankare 5, Marini 10, Pollone 3, Simioni 18, Camara 8, Alipiev 13. All.: Dell’Agnello.

PARZIALI: 30-22, 60-49, 71-73