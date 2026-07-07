Basket A2, Dole: Giorgio Broglia è il nuovo team manager

Si tratta della sua prima esperienza da dirigente, dopo una lunga carriera da giocatore. "E' per me l'occasione della vita"

È un vero e proprio dolce ritorno a casa. Solo con un ruolo tutto nuovo e diverso. Dole Basket Rimini è lieta di annunciare che Giorgio Broglia sarà il nuovo team manager biancorosso per la stagione 2026/2027. Giorgio andrà così a completare lo staff dirigenziale, portando entusiasmo e il suo immenso amore per i colori di Rbr. Si tratta della sua prima esperienza da dirigente, dopo una lunga carriera da giocatore.



Nato a Pesaro l'8 febbraio 1986, Giorgio ha vestito la maglia del Basket Rimini sin dai tempi delle giovanili, dove ha militato nelle squadre Cadetti e Juniores. Nel suo percorso ha respirato tanto basket e militato in tante piazze storiche come Ravenna, Orzinuovi, Montegranaro, Recanati, Rieti e Vigevano.

È stato un perno dell'avvio del progetto di Rinascita Basket Rimini, vestendo la maglia di Rbr nella prima cavalcata vincente dalla Serie C e per due stagioni in Serie B. Lo scorso anno ha vissuto la sua ultima stagione da giocatore in forza agli Angels Santarcangelo.

Queste le parole di Giorgio Broglia nel ruolo di team manager: “A livello di giocatore ero arrivato alla fine di un percorso e, diciamo, quasi all'improvviso è arrivata questa opportunità, che sinceramente non mi aspettavo così presto. Poter iniziare lavorando in A2, nella mia Rimini, è quella che mi piace definire come l'occasione della vita. Si è incastrato tutto in maniera naturale e ricevere questa proposta è motivo di grande orgoglio”.

Va sottolineato come Giorgio sia molto legato a Tommaso Rinaldi, team manager uscente: “Non appena ho ricevuto questa proposta, la prima persona che ho chiamato è stato proprio Tommy: siamo ex compagni e grandi amici, lo considero come un fratello. Lo ringrazio, perché in questi giorni mi sta aiutando, dandomi un sacco di informazioni, materiali e consigli per dare continuità al lavoro”.





