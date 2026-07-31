Basket A2, Dole: i prezzi di abbonamenti e biglietti

La prelazione per i soli abbonati inizierà mercoledì 5 agosto e proseguirà fino a lunedì 31 compreso. Vendita libera da martedì 1 settembre

“Quello che affronteremo sarà un anno non propriamente comune, perché saranno 80 anni di storia del Basket Rimini. Abbiamo raccontato tante volte la storia della pallacanestro riminese in questi anni, e quest’anno lo faremo ancora di più perché vogliamo parlare di una stagione 1947-2027, più che di una 2026-2027”. Si è aperta con queste parole, pronunciate dal Responsabile Comunicazione e Marketing della Dole Basket Rimini Simone Campanati, la presentazione ufficiale della nuova campagna abbonamenti della società biancorossa, svoltasi in mattinata al McDonald's di via Flaminia, che ringraziamo per l’ospitalità.

La nuova campagna, intitolata “Rimini Rimini, innamoratissimi di te”, vuole rappresentare un percorso fatto di storie, racconti, gioie e dolci ricordi che hanno caratterizzato tutti questi anni di storia del basket riminese; una storia meravigliosa che, dopo un’altra annata in cui il pubblico riminese si è dimostrato ancora una volta speciale, vogliamo ripercorrere tutti assieme: “Attraverso il vostro abbonamento racconteremo 80 anni di storia, continueremo col nostro ritmo pop e a raccontare ciò che siamo, ovvero un luogo dove si fa festa e dove ci si diverte mentre si tifa la propria squadra del cuore. - prosegue Simone Campanati - Ho scelto di raccontare maggiormente gli anni 80, che sono sempre stati nel nostro immaginario e che, da bambino, ricordo veramente in una maniera colorata. Ho pensato anche alla musica ed è per questo che ho scelto questo claim: fondamentalmente possiamo soffrire, gioire, avere momenti difficili, ma alla fine la verità è che tutti siamo innamorati del Basket Rimini e, al palazzetto, tutti manifestiamo il nostro amore, in diversi modi, verso la squadra. Il doppio logo, inoltre, mi dà la possibilità di raccontare la Rimini che trasuda passione per la pallacanestro e ha una forte identità di pura “riminesità”, che useremo per raccontare tante storie di Rimini."

Va sottolineato che la prelazione riservata ai soli abbonati inizierà mercoledì 5 agosto e proseguirà fino a lunedì 31 agosto compreso. In questa fase rinnoveremo solo gli abbonamenti e non verranno messi in vendita posti liberi a chi non è abbonato; la vendita libera, infatti, inizierà martedì 1 settembre e si chiuderà domenica 4 ottobre o al raggiungimento della quota massima di abbonamenti vendibili che, quest’anno, sarà di 1947 unità, numero che riporta proprio all’anno di nascita del Basket Rimini! I biglietti non numerati, invece, saranno al massimo 800.

Cosa prevede l'abbonamento

Come per la scorsa stagione, l'abbonamento 2026/2027 sarà valido per 18 partite casalinghe: sarà infatti esclusa la giornata biancorossa che andrà in scena il 10 gennaio 2027 in occasione della 1° giornata del girone di ritorno contro la Fortitudo Bologna. Tutti gli abbonati alla stagione 2025/2026 che rinnoveranno la tessera riceveranno in omaggio un buono da 30€ da utilizzare su www.erreaplay.it (sezione Rbr). Ogni abbonato avrà inoltre diritto a fasi di prelazione e biglietti scontati durante la giornata biancorossa e le partite di play-off, ma anche al ritiro dell'esclusiva t-shirt "6° uomo in campo" grazie a Dole Italia, McDonald's Rimini e Geko Gold. Grazie al secondary ticketing, inoltre, l'abbonato avrà la possibilità di rivendere il proprio posto nel giorno in cui non potrà essere al palazzetto. Da quest'anno, infine, sarà possibile cambiare il nome sull'abbonamento anche a stagione in corso; abbonamento che diventerà anche una carta vantaggi "Rbr Card" con i nostri partner

I costi

Questi i costi e le tipologie degli abbonamenti disponibili:

Parterre numerato: prima fila 1.100 euro, seconda e terza fila 900 euro

Poltroncina bianca numerata: 550 euro intero, 300 euro ridotto Under 14

Poltroncina rossa numerata: 380 euro intero, 170 euro ridotto Under 14

Laterali numerati: 300 euro intero, 170 euro ridotto Under 14

Curve (non numerati): 220 euro intero, 170 euro ridotto Under 14

Rimane attiva l'offerta family, valida per minimo tre persone e solo in poltrona rossa. Si può fare solo in sede presentando lo stato di famiglia:

Family 3 persone: 890 euro

Family 4 persone: 980 euro

Family 5 persone: 1.060 euro

L’abbonamento Under 14, così come gli abbonamenti family, potrà essere rinnovato solo in sede!



I biglietti per le singole partite

Non numerati: da 16 euro a 20 euro (ridotto 12 euro)

Laterali numerati: da 20 euro a 24 euro (ridotto 15 euro)

Poltroncine rosse: da 26 euro a 30 euro (ridotto 16 euro)

Poltroncine bianche: da 38 euro a 42 euro (ridotto 20 euro)

Parterre: da 60 euro a 80 euro

Il costo del singolo biglietto potrà subire variazioni nel corso della stagione

Dove abbonarsi

Cinque le possibilità per sottoscrivere l’abbonamento:

Sede Rbr, via Flaminia 28. Dal lunedì al sabato: ore 9-16 (gli orari potrebbero variare a seconda di esigenze societarie). Info line: 351.3854237

Tabaccheria Pruccoli, viale Vespucci 69. Tutti i giorni, orario apertura.

Tabaccheria Millenium, via Chiabrera 46. Tutti i giorni, orario apertura.

Tabaccheria T’immagini, via Montescudo 353. Tutti i giorni, orario apertura.

Online sul sito www.vivaticket.it (acquistando online avrai la possibilità di rateizzare tramite il sistema Klarna).

A intervenire nella conferenza stampa introduttiva della nuova stagione è anche il Direttore Generale della Dole Basket Rimini Renato Nicolai: “È un momento di sviluppo, cambiamento e crescita della società, che cerca di essere al passo coi tempi e anche, spesso, di anticiparli. Per questa campagna abbonamenti abbiamo introdotto qualche novità che crediamo possa essere soddisfacente e che deriva dall’andamento della pallacanestro italiana. Il primo grande cambiamento è l’inserimento di un nuovo settore, le tribune laterali numerate: il progetto di ristrutturazione del palazzetto prevderà anche le sedute fisiche ma è un progetto lungo e, ad oggi, ci saranno le panche che però abbiamo deciso di numerare, perché crediamo che l’esigenza dei nostri tifosi sia quella di arrivare anche dieci minuti prima della partita e avere comunque il proprio posto disponibile; questo vuol dire che creeremo un settore intermedio tra le due curve non numerate e le poltrone rosse. Quest’anno inoltre, e forse siamo tra i primi in Italia, abbiamo deciso di fornire un servizio in più come il “secondary ticketing”, che nel calcio e nei concerti si usa da anni e che volevamo proporre nel mondo della pallacanestro. Ci sarà un settore dedicato sul web e, rivendendo il proprio biglietto, il tifoso potrà incassare un voucher del 50% utilizzabile in diversi modi."

A parlare per prima della già citata iniziativa legata alla maglietta è la Responsabile Marketing di Dole Italia Cristina Bambini: “Siamo felicissimi di riprendere questa partnership. Il fatto di rendere possibile un omaggio che vada a tutti i tifosi è una cosa a cui tenevamo molto; quello che noi vogliamo è che ogni supporter si senta veramente il sesto uomo in campo che aiuta i ragazzi sul parquet. Il rosso, poi, è il nostro riferimento, e spero che permetta di rendere il Flaminio ogni settimana di quel colore. - afferma - Quest’anno ci siamo impegnati affinché la maglia fosse disponibile sin da subito; potrete ritirarla direttamente al Flaminio già da metà settembre. Il 29 novembre 2026 contro Pesaro, invece, si terrà il Dole Day, un’iniziativa alla quale teniamo particolarmente e che quest’anno sarà inclusa nell’abbonamento; per noi tale giornata deve essere una festa, e quindi volevamo che fosse un regalo da parte di Dole Italia a tutti voi, in primis agli abbonati”.

Tra i partner che hanno contribuito alla realizzazione della maglia c’è Geko Gold, presente alla conferenza stampa nella figura di Filippo Lisi: “Come rappresentante di Geko Gold non posso far altro che ribadire il nostro impegno con la Dole Basket Rimini, confermando una grande vicinanza al club che si è rivelato per noi non solo uno spettacolo bellissimo ma anche una grande famiglia. Questo per noi sarà il secondo anno dopo una stagione coinvolgente e siamo onorati di poter continuare questa collaborazione”.

A chiudere la conferenza stampa sono le ragazze di McDonald's Rimini: “Da quest’anno non saremo solo sulle divise ma anche su queste magliette. Noi siamo orgogliosi come azienda di essere presente anche quest’anno, soprattutto perché i nostri valori sono gli stessi che condividiamo col basket come il lavoro di squadra, l’impegno e il legame col territorio. Ci vediamo al Flaminio!”. McDonald’s che, ai primi 50 abbonati per la stagione 2026/2027, offrirà un McChicken in omaggio.