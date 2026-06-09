Basket A2, Dole inciampa nel finale di gara2 (84-76)

Sul 73-71 gli arbitri chiamano antisportivo a Simioni e la Tezenis si prende la vittoria. Venerdì al Flaminio gara3 (20,45)

E’ mancato un centesimo per fare un euro. La Dole Rimini lotta a testa altissima fino al fotofinish di gara2, ma ancora una volta è la Tezenis Verona a passare di fronte a 5 mila spettatori: il secondo match va in archivio sull’84-76, ma Rbr è arrivata a un soffio dal compiere l’impresa. Ancora più di quanto racconta il risultato finale.

I biancorossi hanno tenuto in scacco gli scaligeri per larghi tratti del match, fino ancora arrivare sul 69 pari nel corso dell’ultimo quarto. Ora la serie di trasferisce al Flaminio con la Dole che cercherà in tutti i modi di far valere il suo fattore campo per allungare la serie: sul 2-0 la squadra di coach Ramagli avrà dalla sua tre occasioni. Rimini non ha mai smesso di crederci spinta da Denegri, Porter e Tomassini. Per i veneti cruciale ancora una volta Zampini, autore di 30 punti. Gara3 si giocherà al Flaminio venerdì (12 giugno) con palla a due alle 20,45. Da segnalare ancora la presenza dei tifosi del Barrio anche di martedì sera, che non hanno mai smesso di incitare la propria squadra.

I coach Ramagli e Dell’Agnello non mischiano le carte rispetto a gara1, partendo con gli stessi quintetti. Ad aprire gara2 è l’ex Johnson autore del 2-0 dalla media, poi la Dole risponde con tre liberi di Denegri. McGee dall’angolo per il 5 pari, il match prosegue deciso sui binari dell’equilibrio assoluto fino al 12-11 di Baldi Rossi. Le due squadre giocano a viso aperto, con grande impatto atletico: ottimo nel contesto l’ingresso sul parquet di Zahir Porter che trova subito in jumper da due poi una bella tripla di talento per il 14-16. Grazie al 2+1 di Poser la Tezenis torna a mettere il naso avanti 17-16, ma Rbr con assist al bacio di Porter per Sankare torna sopra 17-18. Il quarto si chiude con gli ospiti sopra di tre 17-20 con canestro di Simioni.

In avvio di secondo quarto il primo tentativo di fuga è della Dole. I biancorossi giocano i primi minuti della seconda frazione ai limiti della perfezione: la squadra di Dell’Agnello piazza un parziale di 9-0 e scappa sul +10 (19-29). Nella cronologia coinvolti Sankare, Porter, Tomassini e Simioni. Ma gli scaligeri non ci stanno e controbattono: break di 12-0 e +3 (31-29). Nel momento delicato a salire in cattedra il solito Zampini, su cui Rbr fatica a trovare le contromisure in copertura difensiva. In finale di quarto Tomassini infila la tripla del -1 (38-37) che rende tirata gara2. Poi McGee manda tutti negli spogliatoi sul 40-37. Per Verona Zampini in doppia cifra con 12 punti, Porter è a quota 10.

Parte meglio nella ripresa la Tezenis. I veronesi trovano subito fiducia con la tripla di McGee per il 43-37, poi avanzano con Zampini, Poser e ancora McGee fino al +10 (49-39) a 7’17. In un momento di difficoltà, la Dole si fa cullare dall’esperienza di Tomassini: due triple in fila del capitano per il -4 (49-45) a 5’30. Si blocca dalla lunga distanza anche Denegri e sul 51-48 c’è partita. Porter giocando sul piede perno va per il -1 (51-50). Negli ultimi minuti della frazione l’inerzia passa a favore della Dole, ancora acuto di Denegri a 2’30 per il 53 pari, poi i romagnoli passano in vantaggio 53-55 con Simioni e infine con la magata di Marini del 53-58, che vale il +5 al 30’.

Si entra negli ultimi 10’ in un clima torrido. La Dole cerca di resistere agli assalti di McGee e compagni, 55-61 con Simioni e 60-64 con Porter. La Tezenis a 6’03 riesce a impattare sul 64 pari grazie a un appoggio di Poser. Marini dai liberi fa 3/3 (64-67), ma la Tezenis torna avanti 66-67 con Zampini e con la tripla cruciale di Loro del 69-6 su cui coach Dell’Agnello si deve rifugiare in time out. Porter ancora per il 69 pari quando si va verso la volata finale. Si gioca sui dettagli, Zampini segna una tripla devastante del 73-69.

Ma Rbr non molla mai: 73-71 con la schiacciata di Sankare. Su instant replay gli arbitri chiamano antisportivo a Simioni, la Tezenis ne approfitta con i liberi di Loro e Zampini per il 77-71. Verona scappa anche a +8 (79-71) e infine Zampini per il +10 (82-72) su cui Verona mette le mani anche su gara2. Resta solo più da definire il finale: la squadra di coach Ramagli si concede il bis 84-76 e ora avrà tre match point per la promozione in serie A1.

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IL TABELLINO

Tezenis Verona - Dole Basket Rimini 84-76

TEZENIS: Baldi Rossi 4, Pittana, Mecenero, Loro 12, Poser 12, Bolpin, Ambrosin 2, Zampini 30, Johnson 5, McGee 19, Monaldi, Serpilli. All: Ramagli.

DOLE: Leardini 2, Porter 16, Saccoccia, Tomassini 14, Denegri 17, Sankare 6, Marini 7, Pollone, Georgescu, Simioni 8, Camara 6, Alipiev. All: Dell'Agnello.

PARZIALI: 17-20, 40-37, 53-58)