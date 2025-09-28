Basket A2, Dole Rimini ko alla prima al Flaminio (75-77)

La Rsr Sebastiani Rieti passa al Flaminio dopo una partita sempre tirata. A chiudere il match sono due liberi della disperazione a un secondo dalla fine messi a segno da Perry.

Sono i dettagli a decidere il match del Flaminio, per il 2° turno della serie A2 Old Wild West, tra Dole Rimini e Rsr Sebastiani Rieti. Dopo una partita sempre tirata e senza una squadra in grado di prendere in mano le redini, alla fine si decide sul 75-77. A chiudere il match sono due liberi della disperazione a un secondo dalla fine messi a segno da Perry.

Tutta la cronologia non ha mai visto un netto divario: non appena Rieti tentava di scappare, la Dole riusciva subito a metterci una pezza. Così è stato fino al fotofinish. Per i biancorossi non bastano i 25 punti di Marini, che nel finale aveva segnato anche l’ennesimo pareggio (75-75). Da segnalare la presenza sugli spalti del Flaminio di circa 3.100 spettatori.

Starting five con Robinson, Denegri, Pollone, Ogden e Simioni per la Dole. Coach Ciani risponde con Parravicini, Perry, Udom, Guariglia e Paesano. Nelle prime azioni del match gli ospiti si fanno cullare da Guariglia, che segna in tutti i modi: c’è la sua firma sul 0-2, 3-5 e 5-9. Rbr trova le contromisure con gli acuti di Denegri, suoi 5 punti in fila valgono il 10-9. La Dole allunga sul 13-9 con Ogden dall’angolo, poi si innesca Parravicini per il 13-14 e 13-18 Rsr Sebastiani. Nel finale di quarto è Marini a prendere per mano i biancorossi: tripla e canestro da due per il 20 pari con cui termina la prima frazione.

Il secondo quarto non vede una squadra prevalere sull’altra. Marini dice 25-23, ma Piccin dice 25 pari. Dopo il 27 pari di Perry, Sankare va in uno contro uno e il giovane talento si incunea nell’area con una schiacciata a due mani da top ten (29-27). Si prosegue in un clima incerto: Robinson ha la mano calda e da tre va per il 33-32 e il 36-35. Rieti prova a osare 36-39 con Parravicini, ma non c’è un padrone: match tutto da giocare sul 41-41 con tripla di Marini. Ci si avvicina all’ultimo minuto con Udom per il 41-43, ma dai liberi Denegri impatta 43 pari. Si va negli spogliatoi sul 43-43.

E’ Simioni ad aprire il secondo tempo 45-43, ma la ripresa prosegue sulla falsariga del quarto precedente. Ancora 47 pari di Udom e Rieti che allunga 47-51 con i due liberi di Udom. Ma Rbr risponde subito presente 50-51 con la tripla dall’angolo di Pollone e 52 pari Simioni. E’ come una partita a scacchi: gli ospiti provano a rosicchiare qualcosa (52-56) ma la Dole torna sotto e in vantaggio 57-56 con Marini. Un bel canestro dopo rimbalzo offensivo di Sankare dice 59-58. Ma Rimini deve soffrire: nel finale di quarto la squadra di coach Ciani si porta sul +5 (59-64) e 61-66 con Parravicini al 30’.

Momentaneo massimo vantaggio per Rieti, si porta sul +7 (61-68) con Pascolo. Ma la Dole mostra i muscoli con un parziale di 6-0: quattro punti Simioni e due Denegri per il -1 (67-68). Rbr torna sopra a metà frazione sul 71-70 con Marini dalla lunetta. Si entra negli ultimi 4 minuti in un clima di assoluta bagarre: Perry infila il 71-72. Rieti è un osso duro: 73-74 Pascolo. E al cardiopalma si entra nell’ultimo minuto: a 17” Denegri perde una palla velenosa.

Coach Dell’Agnello si rifugia in time out. Si gioca sui dettagli: fallo Ogden, 1/2 ai liberi per Udom (73-75) con un altro minuto di sospensione a 14” dalla fine. Marini trova un varco e in 7” va in sottomano per il 75 pari. Altro time out. A 1” dal gong fallo di Simioni, 2/2 di Perry con cui Rieti riesce a sbancare il Flaminio.

IL TABELLINO

Dole Basket Rimini – Rsr Sebastiani Rieti 75-77

DOLE: Leardini 3, Tomassini, Ruggeri, Denegri 11, Sankare 5, Marini 25, Ogden 5, Pollone 3, Georgescu, Robinson 13, Simioni 10, Camara. All.: Dell’Agnello.

RSR SEBASTIANI: Parravicini 15, Piunti 2, Palumbo 2, Pascolo 10, Guariglia 13, Perry 20, Piccin 2, Udom 7, Mian 6, Paesano. All.: Ciani.

PARZIALI: 20-20, 43-43, 61-66