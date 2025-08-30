Basket A2, Dole Rimini vincente su VL Pesaro (84-80)

Prosegue con un percorso netto la preparazione della Dole Rimini, che in uno scrimmage a porte chiuse registra la quarta vittoria in altrettanti incontri

Prosegue con un percorso netto la preparazione della Dole Rimini, che in uno scrimmage a porte chiuse registra la quarta vittoria in altrettanti incontri superando la VL Pesaro nell’anticipo di uno dei derby più attesi della stagione.

Coach Dell’Agnello schiera in quintetto Denegri, Robinson, Ogden, Leardini e Sankare; la Dole, trascinata da Ogden e Denegri (5 punti a testa), parte forte per il 10-4 del 4’. Il match prosegue con un ritmo piacevole: Rimini tocca i 10 punti di vantaggio (16-6), con un Sankare da 6 punti, prima che Pesaro piazzi un break di 7-0 per il 16-13 a metà quarto, fino al 23-19 del 10’. Pesaro tiene bene il campo e trova un altro 7-0 che costringe Dell’Agnello al time-out (23-26), poi il periodo continua all’insegna dell’equilibrio (33-33 al 17’ e 39-39 all’intervallo).

Gli ospiti, guidati da un ottimo Miniotas, cominciano bene la seconda parte di gara, ma la Dole resta a contatto con Simioni (48-51), mentre gli attacchi di entrambe le squadre faticano. Rimini riesce a rimettere il naso avanti, con un incredibile assist di Robinson per la schiacciata di Leardini (54-53), e l’equilibrio continua fino a una tripla da dieci metri di Tambone che fissa il punteggio sul 61-62 di fine terzo periodo. Nell’ultimo quarto la Dole ribalta il match. Con un super parziale di 14-0, che vale il 75-62 Rimini, i biancorossi si portano fino al massimo vantaggio, ma il match è tutt’altro che chiuso; la VL torna fino a -3 (83-80), ma nel finale le mani della Dole non tremano: è Marini che segna il libero dell’84-80 con cui va in archivio il match.

Al termine dell’incontro, l’assistente biancorosso Sergio Luise ha fatto il punto sulla preparazione della Dole: “È stato un ottimo test anche se, a tre settimane dall'inizio del campionato, c'è ancora molto lavoro da fare. Ci stiamo concentrando tanto sugli aspetti difensivi che su quelli offensivi del nostro gioco, ben sapendo che nel corso della partita sono ancora presenti momenti di up e down. Non siamo riusciti a mantenere fino alla fine il vantaggio che avevamo accumulato ma abbiamo ugualmente avuto spunti importanti su cui lavorare”.

Il prossimo appuntamento nella preseason riminese è il Memorial Bertolazzi, domenica 7 settembre sul campo della Estra Pistoia.

IL TABELLINO

Dole Rimini - VL Pesaro 84-80 (23-19, 39-39, 61-62)

DOLE: Leardini 11, Tomassini 2, Denegri 9, Sankare 8, Marini 6, Ogden 17, Pollone 9, Robinson 10, Simioni 12, Georgescu, Della Chiesa, Bonfè. All.: Dell'Agnello.

VL: Trucchetti 11, Miniotas 18, Virginio 13, Panichi 7, De Laurentiis 7, Bucarelli 16, Tambone 8, Bertini, Reginato, Sakine, Imbrò, Michelazzo. All.: Leka.