Basket A2, Dole sconfitta a Bologna al supplementare (78-76)

Rimini avanti anche di 14 punti, poi si fa raggiungere. L'ex Anumba segna 20 punti. Fortitudo un rullo compressore in casa: solo un ko

Al PalaDozza non si passa. La Dole Rimini tenta in ogni modo di scardinare il fortino fortitudino, ma alla fine la Flats Service si impone (78-76) in una partita infinita andata fino al tempo supplementare. Rbr arriva ad accarezzare la vittoria, dopo essere stata in vantaggio nel corso della cronologia anche di 14 lunghezze. Dopo il 68 pari con cui si conclude il tempo regolamentare, la Fortitudo nell’overtime prende in mano le redini, nonostante Ogden va ancora a infilare la tripla della speranza sul 77-76 a pochi secondi dalla fine. La Fortitudo prosegue così nella sua marcia vincente casalinga, fin qui al PalaDozza è passata solo Pesaro. Per i biancorossi non bastano i 14 punti a testa di Denegri e di Camara, oltre i 13 di Alipiev e Marini. Nelle fila della Effe da segnalare la vendetta dell’ex, con Simon Anumba che segna 20 punti.

La Effe parte con Fantinelli, Perkovic, Sarto, Anumba e Sorokas. Per coach Dell’Agnello quintetto tipo con Denegri, Marini, Leardini, Ogden e Camara. La apre Ogden da tre, poi Camara per il 2-5. In avvio la Dole punta molto sul vantaggio atletico di Camara sotto i tabelloni, ma a 5’40 Sarto porta tutto in parità 7-7. Ancora Camara inchioda il 7-9. Il primo strappo si registra sul 9-14 dopo il 2+1 di un incontenibile Denegri. Rimini si porta anche sul +7 (9-16) con l’appoggio di Alipiev. 2+1 di Sorokas (12-16), ma nel finale di quarto Rbr va in controllo: il 2/2 di Tomassini vale il +10 (14-24), poi De Vico dai liberi fa 1/2 per il 15-24 del 10’.

Si riparte con Ogden (15-26) e una Fortitudo che fatica a contenere le furie di Rbr, riempendosi subito di falli. I biancorossi hanno idee e solidità per gestire: Marini capitalizza il 2+1 per il 19-31, che diventa 21-33 questa volta con i liberi di Pier. Al 15’ il tabellone del PalaDozza indica 23-35 dopo il nuovo cesto di Alipiev, poi gli ospiti raggiungono sul +14 il momentaneo massimo vantaggio con i liberi di Denegri (23-37) e Effe già in bonus. Bologna continua a sparare a salve da tre (1/13 all’intervallo), la Dole ne approfitta: 26-39 con Denegri e il primo tempo che si conclude 28-41 con i liberi di capitan Tomassini.

Mini break della Flats Service in avvio di ripresa, un 5-0 con Sorokas più Anumba per il 33-41. Rimini continua a stare sul +10 in più occasioni come sul 36-46 di Denegri e il 38-48 di Camara. Ma in uscita dagli spogliatoi, l’energia della squadra di coach Caja è cambiata rispetto ai primi 20’: nel cuore della frazione in due occasioni Bologna si riavvicina fino a -6 (42-48) con i liberi di Imbrò e (44-50) con i liberi questa volta di Sorokas. Nel ritorno di fiamma, per Rbr pesa il 2+1 concretizzato da Denegri che vale il 44-53. Si entra negli ultimi 2’ con la Effe che tocca il -5 (50-55) con lo zampino dell’ex di turno Anumba. La Dole resta tuttavia compatta: al 30’ i riminesi devono provare ad amministrare un vantaggio di sette lunghezze (50-57) dopo una trovata di Simioni.

Si entra negli ultimi 10’ con due liberi di Camara (50-59), ma i padroni di casa non demordono: ancora Anumba e a ruota la tripla di Sarto del -4 (55-59). A 6’20 Camara commette un’ingenuità: frana di reazione su un avversario e prende antisportivo. De Vico dai liberi va per il -2 e a 5’25 Anumba dice 59 pari con il PalaDozza che diventa incandescente. Ultimi 5’ e la Fortitudo torna sopra dopo tempo memorabile, Sorokas 61-59. La Dole torna in vantaggio 63-64 con il talento di Marini e il big match si fa una corrida. A 1’06 Ogden fa 1/2 ai liberi, a 48” Anumba schiaccia il 65 pari. Ma a 34” Tomassini estrae dal cilindro una delle sue giocate: tripla del 65-68 e time out. La Flats Service non crolla: 2+1 di Sorokas e 68 pari. Rimini sbaglia in attacco, resta 1”, Sorokas sbaglia e si va al supplementare.

A sbloccare il tabellone è Perkovic (70-68), Tomassini dai liberi 70 pari. Si gioca di nervi: Anumba deposita il suo 20° punto (72-70), mentre a 1’24 Ogden fa 1/2 dai liberi. Dalla parte opposta la mano di Imbrò non trema: 74-71. E ancora Imbrò segna la tripla del 77-73. Ma è una partita infinita: l’ex Ogden segna la tripla della disperazione e Rimini è ancora a -1 (77-76). Sulla rimessa la Flats Service commette infrazione di 5” e Rbr ha in mano la palla della vittoria che però spreca. Con 4” Sorokas fa 1/2 ai liberi, termina 78-76.

IL TABELLINO

Flats Service Bologna – Dole Rimini 78-76 dts

FLATS SERVICE: Braccio, Bentivogli, Sarto 10, Anumba 20, Della Rosa, Sorokas 23, Imbrò 11, Guaiana, Fantinelli 4, De Vico 3, Perkovic 7, Moretti. All.: Caja.

DOLE: Leardini, Saccoccia 1, Tomassini 9, Denegri 14, Sankare, Marini 13, Ogden 10, Pollone, Della Chiesa, Simioni 2, Camara 14, Alipiev 13. All.: Dell’Agnello.

PARZIALI: 15-24, 28-41, 50-57, 68-68)