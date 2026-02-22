Basket A2, Dole sconfitta nel derby di Pesaro (85-78)

Il pesante parziale di 24-2 a cavallo tra il primo e il secondo quarto condiziona il match. Poi la rimonta fino al -6, ma la VL lo chiude

La Dole lotta, patisce un pesante parziale di 24-2 a cavallo tra il primo e il secondo quarto, poi tenta con tutti i mezzi di rientrare dal -20 (39-19) senza tuttavia mai riuscire a riagganciare il treno. L’extra sforzo per tornare nel match arriva al massimo fino al -6 (80-74) poi la VL Pesaro mette definitivamente le mani sul derby.

Alla Vitrifrigo il match valido per il 29° turno della serie A2 si conclude sull’85-78. Proprio grazie a questo successo Pesaro passa a condurre con un margine di quattro punti in vetta alla classifica proprio al cospetto della Dole. Rimini che deve fare a meno anche di Marini espulso e con Denegri per tanti minuti gravato di quattro falli. Da evidenziare la splendida cornice il cui si è disputata una partita attesissima sin dalla vigilia: 6.982 gli spettatori di cui quasi 700 giunti da Rimini a bordo di 11 bus. Tifosi riminesi che non hanno mai smesso nemmeno un secondo di incitare la propria squadra.

Coach Leka getta nella mischia Bucarelli, Tambone, Virginio, Maretto e Miniotas. Coach Dell’Agnello controbatte con Denegri, Marini, Leardini, Alipiev e Camara. La apre Tambone 2-0, ma Denegri risponde subito con la tripla 2-3. È la Dole che prova a osare nei primi minuti del match: dopo il 4-3 di Bucarelli, Rbr piazza un break di 10-0 e si porta sul +9 (4-13) del momentaneo massimo vantaggio. Tutti coinvolti i biancorossi con punti di Alipiev, Denegri e Marini. Sul fronte Vuelle la scossa arriva con il 3+1 a firma Virginio che vale il 9-13. Nella seconda parte della frazione Pesaro cresce, soprattutto con De Laurentiis che trova prima il 15 pari a 2’42 poi il vantaggio sul 19-17. Nel finale una tripla di Bertini vale il 22-17 del 10’.

In avvio di secondo quarto la Vuelle allunga, l’ex Johnson e la tripla di Virginio per il +10 (27-17). Accenno di presenza di Tomassini (27-19), ma Rbr continua a tirare male dalla lunga. Pesaro invece è una macchina da guerra: confeziona un parziale globale di 24-2 che gli consente a metà del secondo periodo di toccare anche il +20 (39-19). In questo contesto punti pesanti con Trucchetti e Bucarelli. A sbloccare gli ospiti sono quattro punti in fila di Ogden, poi un libero di Camara e Simioni per il 39-26. In chiusura di primo tempo Simioni per il 44-30 e ancora lui per il -12 (46-34) con cui si va negli spogliatoi. Rimini paga un 2/11 da tre e un 2/7 ai liberi. Pesaro tira invece con il 50% da due (9/18), il 60% da tre (6/10) e 77% ai liberi (10/13).

Si riparte 49-34 di Tambone dopo un fallo tecnico alla panchina biancorossa, Denegri con il 2+1 risponde 49-37. Gli ospiti provano a ricucire 51-39 con la schiacciata di Camara e il 54-42 di Marini. Ma la Vuelle riesce sempre ad amministrare il vantaggio: Pesaro torna sul +14 (56-42) con il canestro di Maretto. Dopo lo stop forzato di alcuni minuti per verificare le apparecchiature del segnapunti, la Dole trova canestri preziosi: due triple in fila di Marini portano Rimini sul -8 (56-48) con 5’07. Non tarda però il colpo di scena: due antisportivi proprio a Marini che viene espulso a 4’55, un fardello pesante per Rbr. Nella seconda parte del quarto Pesaro trova tanto con Trucchetti, ma la Dole cerca in tutti i modi di restare aggrappata: Tomassini dice 65-54, poi Saccoccia sullo scadere di tempo va a infilare la tripla del -8 (65-57).

L’ultimo quarto inizia con la tripla dell’ex Johnson 68-57, ma Rimini mette in campo energie extra: Simioni per il 68-59, poi Saccoccia dai liberi ricuce fino al -7 (68-61). Ad avere un altissimo peso specifico è la tripla di Tambone: nuovo allungo 73-61 a 7’ dalla fine. La Dole ci prova in tutti i modi: Ogden prima mette la tripla del nuovo -7 (77-70), poi sempre l’americano di rientro dopo l’infortunio al piede recupera un pallone e va a schiacciare il -6 (80-74) con 2’57 da giocare. Il solito Tambone è una sentenza: 83-74. Resta solo da definire il gap finale: termina 85-78.

IL TABELLINO

Victoria Libertas Pesaro – Dole Rimini 85-78

VL PESARO: Trucchetti 9, Johnson 15, Bertini 6, Maretto 10, Sakine, De Laurentiis 12, Tambone 15, Reginato, Virginio 8, Bucarelli 10, Miniotas, Fainke. All.: Leka.

DOLE: Leardini, Saccoccia 7, Tomassini 11, Denegri 12, Sankare, Marini 15, Ogden 11, Pollone, Georgescu, Simioni 11, Camara 7, Alipiev 4. All.: Dell’Agnello.

PARZIALI: 22-17, 46-34, 65-57