Basket A2, Dole travolge la Fortitudo (83-68)

Con il miglior Mark Ogden della stagione (29 punti), i biancorossi si impongono con autorità e ora iniziano a intravedere la zona nobile della graduatoria

Nel giorno in cui Rbr trova il miglior Mark Ogden della stagione (29 punti), i biancorossi si impongono con autorità contro la Fortitudo Bologna (83-68) e ora iniziano a intravedere la zona nobile della graduatoria. Rbr gioca una partita molto solida e costante, reggendo sempre ai tentativi di rientro della squadra di coach Caja: trovato i +12 a inizio di secondo tempo (50-38) la Dole ha sempre amministrato con pazienza e determinazione, dando uno squillo di tromba extra lusso.

Rimini si coccola un Ogden ai limiti della perfezione, ma punti pesantissimi quando contava sono arrivati anche da un intramontabile Giovanni Tomassini (15 punti). Il Flaminio, in un clima di festa, si compatta forte di 3.178 spettatori in un Dole Day che è stato un successo anche extra parquet con tanti messaggi positivi ed eventi collaterali.

Coach Dell’Agnello inizia con Denegri, Marini, Pollone, Ogden e Camara. Caja replica con Dellarosa, Imbrò, Sarto, Anumba e Sorokas. La Effe inizia maschia ed energica, Rbr fatica a trovare il suo ritmo congeniale: Dellarosa dice 0-3 e 2-6, poi Sarto e l’ex di turno Anumba allungano fino al 5-13 su cui Dell’Agnello si rifugia in time out. In uscita dal minuto ancora Anumba per il +10 (5-15) Fortitudo. La Dole estrae dal cilindro Tomassini e la sua esperienza vale oro: segna per il 10-15 e 13-20 non lasciando scappare via Bologna. Col trascorrere dei minuti Rbr cresce: parziale di 10-0 e dopo il 18-20 di Simioni con una bella tripla, Leardini appoggia a 33” il 20 pari. L’ex Anumba va però da tre per il 20-23 con cui si chiude il primo quarto.

Il secondo quarto parte sui binari dell’equilibrio. Denegri impatta subito 23 pari, poi è 25 pari con tap-in di Ogden. Per la Effe è Moore ora a prendere in mano le redini 25-28 e 27-30, ma la Dole trova un Ogden determinante. L’americano gioca un secondo quarto di pregevole qualità infilando i canestri del 27-28 e 30 pari. Bologna scappa ancora sul +5 (30-35) con Sorokas, ma Rbr gira l’inerzia nella seconda parte della frazione: una tripla di Marini vale il vantaggio (36-35) a 4’45. Rimini cresce, è Ogden show con il 39-36, 43-36 e 45-36. Il gap si dilata ancora, con la tripla di Tomassini il primo tempo si chiude sul +10 (48-38). Ogden è già a 16 punti.

Si riparte con la Dole chiamata a difendere il vantaggio accumulato. Camara va per il +12 (50-38) e Ogden ancora per il 53-44. Dopo il 55-46 con un guizzo di talento di Marini, la Fortitudo prova a reagire: piazza un parziale di 6-0 con le triple di Imbrò e Sarto e torna a -3 (55-52). Si entra nella seconda parte della frazione e la Dole resta con il naso avanti 57-52 con i liberi di Ogden e 59-54 con Simioni. Ma la Flats Service chiude al 30’ a contatto 59-56. In questa frazione Rbr inserisce nel pallottoliere solamente 11 punti con uno 0/9 da tre nel periodo. Mentre Bologna rosicchia con 18 punti in 10’ e parziale vinto salendo di tono.

L’ultima frazione comincia all’insegna dell’equilibrio ritrovato, Moore va per il -1 (59-58) e Sorokas riporta sopra la Fortitudo 59-60 a 8’40. Ma Rimini ha un capitan Tomassini in stato di grazia: due triple in fila di talento e sul 65-60 coach Caja è costretto a rifugiarsi in time out. Rimini torna a incrementare il bottino: Marini dall’angolo per il 68-61, poi anche Ogden continua a martellare con straordinaria continuità per il 71-64. Ancora Denegri da tre per il +9 (74-65). Bologna è costretta a inseguire: 74-68 con Dellarosa, ma Ogden è in versione caccia bombardiere 77-68 sui cui Rbr inizia a sentire il sapore della vittoria. Dopo una splendida circolazione di palla, Ogden mette il punto esclamativo: 80-68. Resta solo da definire il risultato finale: 83-68. Il derby è di Rimini.

IL TABELLINO

Dole Basket Rimini – Flats Service Fortitudo Bologna 83-68

DOLE: Leardini 2, Tomassini 15, Denegri 9, Sankarè, Marini 13, Ogden 29, Pollone 2, Georgescu, Della Chiesa, Simioni 5, Camara 8. All.: Dell’Agnello.

FLATS SERVICE: Moore 9, Sarto 12, Anumba 7, Della Rosa 15, Sorokas 10, Imbrò 3, Guaiana 6, De Vico, Moretti 6, Gamberini All.: Caja.

PARZIALI: 20-23, 48-38, 59-56