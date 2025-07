Basket A2, Giovanni Tomassini fa tris con Riviera Banca

Terzo anno in biancorosso per il re delle triple. In 34 gare di regular season, ha realizzato 8,7 punti di media con il 39% dalla lunga distanza

A cura di Redazione 24 giugno 2025 16:21

Giovanni Tomassini

