Basket A2, hurrà Dole: contro Reale Mutua terza vittoria di fila in casa (75-72)

Match winner per i biancorossi Pierpaolo Marini (22 punti e 7 rimbalzi), con Denegri (16) e Tomassini (11 con tre triple) in doppia cifra

Terza vittoria casalinga consecutiva per la Dole Rimini, che al termine di una partita combattuta e giocata a viso aperto da entrambe le squadre per tutti i 40’ supera una coriacea Reale Mutua Torino. Match winner per i biancorossi Pierpaolo Marini (22 punti e 7 rimbalzi), con Denegri (16) e Tomassini (11 con tre triple) in doppia cifra; da segnalare anche i 15 rimbalzi di Mark Ogden. Nella Reale Mutua 25 punti per Teague e 17+9 per Allen.

Partono meglio gli ospiti, con un 1-5 firmato Bruttini-Teague, mantenendo il vantaggio anche sul 3-7 e sul 6-9; un canestro di Allen convince coach Dell’Agnello a fermare il tempo al 5’ (6-11) con il numero 10 gialloblu che realizza anche l’aggiuntivo. All’uscita dal timeout segnano Marini e Teague, poi la Dole torna a un possesso di svantaggio con Denegri (2/2) e Leardini (tripla), con un libero di Cusin a fare 13-16. La Dole, comunque, non si scompone: Denegri pareggia con una tripla in transizione, poi Marini fa and-one e arriva la sospensione anche per gli ospiti (18-16 all’8’). Dopo l’aggiuntivo c’è la tripla di Tomassini, ma anche quattro punti in fila di Allen per il 22-20 Rimini che chiude il primo quarto.

È ancora Torino a cominciare meglio, con un 1-11 che vede protagonista la panchina (Tortù, Stazzonelli e Severini) e significa nuova sospensione riminese dopo 14’ di gioco (23-31). Rimini continua a perdere troppi palloni e Massone in contropiede fa +10, ma la Dole risponde con un 5-0 (Marini e Camara), e allora anche coach Moretti esaurisce i timeout al 15’ (28-33), trovando però Denegri a riportare Rimini a -3 e una stoppata da highlights di Ogden. Camara allunga il parziale, chiuso dalla tripla di Schina (32-36), poi le percentuali si abbassano, e al 19’ è 35-38. Leardini a rimbalzo d’attacco fa -1, poi un’acrobazia di Marini regala ai padroni di casa il vantaggio all’intervallo, 39-38.

È della Reale Mutua il primo canestro del secondo tempo, poi le squadre si affrontano colpo su colpo: la Dole segna con Denegri, Simioni e Ogden, Torino trova otto punti dagli USA per il 49-48 del 25’. È ancora una tripla, di Simioni, a portare Rimini a +4 (52-48) e allora ecco il minuto per i piemontesi al 26’: Torino lo sfrutta bene, riportandosi avanti con Massone e Teague, e al 28’ anche coach Dell’Agnello ferma il tempo (54-55). Il timeout funziona: tre punti di Tomassini e quattro di Simioni valgono un parzialino di 7-0 che, chiuso da un libero di Schina, manda le squadre alla pausa breve col punteggio di 61-56.

Una tripla di Tomassini apre il quarto periodo, Torino risponde con Teague e Bruttini, ma la Dole vuole scavare il solco: i padroni di casa capitalizzano a rimbalzo d’attacco, Torino spreca l’occasione sull’antisportivo (0/2 e infrazione di 24”) e con Marini Rimini si porta a +9 (68-59) al 35’: arriva il timeout per i gialloblu. Non si segna più: dopo 3’ di silenzio, Allen fa due volte 1/2 per il -5 torinese, e arriva la seconda sospensione anche per la Dole al 39’ (68-63).

La partita resta combattuta: Marini segna il jumper, Teague fa 1/2 in lunetta, poi Severini segna la tripla in transizione e porta i suoi a contatto; la Reale Mutua è costretta al fallo sistematico, e in lunetta va Denegri col 2/2: nuovo +5 e minuto torinese a 21” dalla sirena finale (72-67). La rimessa è perfetta, e arrivano la tripla di Teague e il timeout riminese (72-70). Comincia la lotteria dei tiri liberi: 1/2 Marini, 2/2 Schina e ancora 2/2 Marini; l’ultima preghiera di Massone è corta e vince la Dole 75-72.

IL TABELLINO

Dole Basket Rimini - Reale Mutua Torino 75-72

DOLE: Leardini 5, Tomassini 11, Denegri 16, Sankare, Marini 22, Ogden 6, Pollone, Georgescu, Della Chiesa, Simioni 9, Camara 6. All.: Dell’Agnello.

REALE MUTUA: Schina 6, Bruttini 3, Allen 17, Stazzonelli 2, Massone 6, Cusin 1, Severini 5, Teague 25, Zucca, Tortù 7. All.: Moretti.

PARZIALI: 22-20, 39-38, 61-56)