Basket, la Supercoppa LNP è di Cividale (105-100)

I friulani hanno le meglio sulla Dole dopo un tempo supplementare (il tempo regolamentare si era concluso 89 pari). Freeman è mvp della finale con 33 punti

Ci sono voluti 45 minuti per decidere le sorti della finale di Supercoppa Lnp Old Wild West. Al termine di una partita bellissima, decisa dopo un tempo supplementare, alla fine ha la meglio la Ueb Gesteco Cividale che supera la Dole Rimini con il risultato di 105-100 (il tempo regolamentare si era concluso 89 pari). Partita spumeggiante e già da alti ritmi: la Dole accarezza più volte il sogno di vincere il primo trofeo stagionale in palio. Le due squadre hanno giocato faccia a faccia, con continui ribaltamenti di fronte.

E pensare che a 48” dal termine del tempo regolamentare Rbr aveva ancora messo il naso avanti 87-89 con la tripla dall’angolo di Ogden. Per i biancorossi non bastano i 24 punti di un Marini in assetto caccia bombardiere e i 21 di Ogden. Freeman è mvp della finale con 33 punti.

Modifiche al quintetto della Dole rispetto alla semifinale, si parte con Denegri, Marini, Pollone, Ogden e Simioni. Pillastrini replica con Redivo, Cesena, Marangon, Ferrari e Freeman. La finale si apre con un canestro di Ogden, poi Cesana per il 3-2 Ueb. La Dole prova ad allungare con la tripla di Denegri 3-9, ma Cividale trova ben presto le contromisure: parziale di 9-0 culminato con Cesana per il 12-9. Nel finale di primo quarto più Gesteco di Rimini: Freeman sale in cattedra, poi a 1’18 Berti trova dalla media in sospensione il massimo vantaggio di 10 lunghezze (23-13). In chiusura di frazione 5-0 riminese con Leardini e Tomassini sul gong per il -5 (23-18).

La seconda frazione si apre con l’inerzia sempre a favore della Gesteco. Due punti di Redivo, Simioni risponde con la tripla 25-21. Ma il pallino torna nelle mani di Cividale, in un quarto dove le percentuali iniziano a scendere: allungo con Rota 32-23 dopo un guizzo da braccato, poi pesa il 3 su 4 dai liberi di Freeman per il +12 dei friulani massimo vantaggio (35-23). Nel momento di massima difficoltà, Rbr trova sei punti in fila con firma Denegri ed è 35-31. Cividale allunga ancora 41-31, ma nei secondi finali Rimini trova un cruciale 7-0 con tripla di Marini dall’angolo, Leardini e Robinson per un ragionevole 41-38 con cui si chiude il primo tempo. Freeman miglior marcatore per l’Ueb con 13 punti, 12 per il biancorosso Denegri.

Ogden riporta tutto in perfetto equilibrio 41 pari con la tripla fronte canestro. L’americano gioca un terzo quarto molto solido, sono sui i canestri per il 48 pari e per il +5 (48-53). Rimini tocca ancora il +4 (52-56) con Marini. Successivamente si segnala l’espulsione di coach Dell’Agnello per effetto di doppio tecnico. La partita diventa di nervi e di botta e risposta: a 4’30 tripla di Rota per il 56 pari, ma Marini scalda la mano 56-59. Pierpaolo gioca una frazione pazzesca: sui i punti che valgono il 60-63 e 62-66. Dalla parte opposta controbatte Redivo e sul 68-66 è tutta da giocare. Ancora pari sul 68-68 con il libero di Simioni. Berti fa 1/2 (69-68), poi Marini infila ancora da tre il 69-71 con cui si chiude il quarto. In questo quarto Marini fa registrare 16 punti.

Freeman apre l’ultimo quarto con il 71 pari. Trascorrono i minuti e non cambia l’equilibrio sovrano: a 7’30 è ancora pari 75-75 con firma Redivo. Si entra negli ultimi 5 minuti senza un padrone del match: 77-75 Marangon, 77-77 Tomassini, 79-77 Freeman, 79-79 Marini dai liberi. La volata diventa bellissima: pesa l’82-79 di Rota, ma la Dole non si abbatte mai: a 2’12 Robinson trova una tripla bellissima del -1 (85-84). L’infinita esperienza di Redivo per l’87-84. Ma Rimini è a tutto cuore: 87-86 Simioni, poi Ogden dall’angolo va a infilare la tripla che vale il +2 (87-89). Con 12” da giocare 0/2 di Rota, ma Freeman va a rimbalzo offensivo e a 10” è tutto in bilico 89-89. La Dole ha il tiro della vittoria, ma la conclusione di Denegri si spegne sul ferro. Si va al supplementare.

Sono cinque minuti di autentico cardiopalma. Cividale prova a osare, ma Rimini resta sempre aggrappata. La Ueb scappa con Ferrari 95-91, ma l’infinita classe di Marini dice 95-94. Ancora Redivo per il 97-94, ma Denegri va con la tripla per il 97 pari. Freeman dai liberi dice 99-97, poi Ogden sbaglia da tre e dalla parte opposta Redivo dice 101-97 con 2/2. Coach Luise va in time out con 12”, in 2 secondi Tomassini si inventa un tiro da tre della disperazione e fa ciuff 101-100. Redivo ancora chirurgico per il 103-100 dalla lunetta, dalla parte opposta 0/2 di Tomassini. Restano 3” e Ferrari fa 2/2: 105-100 il finale.

IL TABELLINO

Ueb Gesteco Cividale-Dole Basket Rimini 105-100

GESTECO: Redivo 25, Ferrari, Mastellari, Rota 8, Amici 2, Marangon 6, Brizzi, Berti 5, Ferrari 17, Freeman 33, Cesana 9. All.: Pillastrini.

DOLE: Ogden 21, Denegri 17, Tomassini 8, Pollone 2, Camara, Sankare, Marini 24, Della Chiesa, Leardini 10, Robinson 5, Simioni 13. All.: Dell’Agnello.

PARZIALI: 23-18, 41-38, 69-71, 89-89