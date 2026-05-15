Basket A2 quarti playoff: in gara3 il derby alla Dole (93-75)

La Dole mette in campo un’energia che gli ospiti non riescono mai a contenere, dominando a rimbalzo (41-25, 13-5 sui rimbalzi offensivi

È una Dole Rimini quasi perfetta quella che conquista gara 3: il 93-75 finale sulla Victoria Libertas Pesaro fotografa un match che i biancorossi di casa conducono, di fatto, dal primo all’ultimo minuto. La Dole mette in campo un’energia che gli ospiti non riescono mai a contenere, dominando a rimbalzo (41-25, 13-5 sui rimbalzi offensivi) e trovando canestri soprattutto dentro l’area (68%) a sopperire ad un inusuale 6/28 da tre.

In una Dole che ruota molto (nessuno sopra i 28’ in campo) sono sei i giocatori in doppia cifra, con Denegri (14) top scorer e il trio Porter-Camara-Alipiev a quota 12; la Vuelle trova 58 dei suoi 75 punti da Tambone, Bertini (20 a testa) e Bucarelli (18).

Coach Dell’Agnello conferma il quintetto usuale, con la novità delle ali invertite: Alipiev da tre e Leardini da quattro; sulle guardie Denegri e Marini, al centro Camara. Per la Vuelle Bucarelli, Tambone, Maretto, Aromando e Smith. Il match è vivace fin da subito, con Denegri (6) e Tambone (8) primi protagonisti del 13-12 di metà quarto. La Dole prova a piazzare il primo break con un 7-0 che porta all’immediato timeout marchigiano (20-12 al 7’), trovando anche la doppia cifra di vantaggio. Pesaro prova a muovere il tabellone, ma nei primi 10’ è Rimini la squadra più concreta, e al primo mini-intervallo il punteggio è 26-15.

Il secondo quarto comincia all’insegna dei tiri liberi: 2/4 per Rimini, 3/3 per Pesaro, che torna poi a -4 (30-26) con due triple di un Tambone già a quota 16: nessun problema per i padroni di casa, che con un 6-0 chiuso dal recupero con schiacciata in contropiede di Porter tornano in doppia cifra di vantaggio e costringono coach Leka a spendere la seconda interruzione al 14’. È il numero 0 in maglia Dole l’uomo del momento: prima il jumper dalla media, poi la tripla dall’angolo per il 41-28 che vale il momentaneo massimo vantaggio riminese. Gli ospiti, però, non sventolano bandiera bianca, ricucendo il divario mentre anche Rimini chiama timeout al 16’ (41-32). Si va molto in lunetta, con i biancorossi romagnoli che continuano a lasciare qualcosa sul ferro (4/6) ma trovano un piccolo allungo mentre i marchigiani sono più precisi e ristabiliscono il -9 (47-38) al 20’: timeout Dole. Si segna ancora, ma il distacco non cambia: all’and one di Porter risponde la tripla di Bertini, e le squadre tornano negli spogliatoi con Rimini avanti, 52-43.

Al rientro in campo la Dole parte forte con un parziale di 10-2 che vale il +17 (62-45) dopo il timeout Vuelle obbligato già al 24’. Ogni volta che Pesaro prova a ricucire, Rbr risponde presente, tenendo il piede sull’acceleratore e trovando protagonisti diversi per arrivare più volte a +19. Con Tambone, top scorer a quota 20, fuori dalla partita anzitempo per un tecnico che vale il quinto fallo, gli ospiti si affidano alle conclusioni dall’arco di Bertini per mantenere vivo il match: la Dole non vuole concedere nessuna inerzia e trova il +20 (tripla di Simioni) prima di un canestro in acrobazia di Bucarelli che fissa il punteggio del 30’ sul 79-61.

Il quarto periodo comincia sulla falsariga del precedente, con Rbr capace di farla da padrona in attacco e in difesa: timeout Pesaro al 32’ (83-63). Ora il ritmo si spezza, con il solo Bertini a segno in quasi 3’, e anche coach Dell’Agnello vuole fermare il gioco al 35’ (83-65). Gli ultimi minuti, però, sono di sola gestione: si segnano dieci punti a testa, Pesaro non scende mai in singola cifra di vantaggio, e la Dole firma un bel colpo. 2-1 nella serie e Derby dell’Adriatico conquistato con il 93-75 finale.

Info biglietti

Sono già in vendita i biglietti per gara 4, prevista sabato (16 maggio) alle 20:30 al Flaminio.

Terminata giovedì la fase di prelazione, resta attiva la vendita libera dei biglietti nei tradizionali punti vendita della sede Rbr (venerdì 9:00-16:00, sabato 9:00-12:30) e delle ricevitorie autorizzate (Tabaccheria Pruccoli, Millenium Bar Tabaccheria, Tabaccheria T’Immagini negli orari di apertura).

IL TABELLINO

Dole Basket Rimini - Victoria Libertas Pesaro 93-75

DOLE: Leardini 7, Porter 12, Saccoccia 3, Tomassini 11, Denegri 14, Sankare 5, Marini 11, Pollone, Georgescu, Simioni 6, Camara 12, Alipiev 12. All.: Dell’Agnello.

VL PESARO: Trucchetti, Bertini 20, Maretto 4, Smith 8, De Laurentiis, Tambone 20, Virginio, Bucarelli 18, Miniotas 5, Fainke, Aromando. All.: Leka.

PARZIALI: 26-15, 52-43, 79-61