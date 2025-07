Basket A2, RBR: il nuovo main sponsor è Dole Italia

E' il leader nella produzione e distribuzione di frutta fresca di qualità premium. L'ad Curti: "Entusiasti di questa collaborazione che parte sotto ottimi auspici"

Dole Italia e Rinascita Basket Rimini annunciano con entusiasmo una nuova partnership all'insegna di benessere, sport e territorio. A partire dalla stagione 2025-2026, Dole Italia – leader nella produzione e distribuzione di frutta fresca di qualità premium – diventa Title Sponsor della squadra biancorossa , segnando l'inizio di un progetto condiviso che unisce valori, passione e impegno verso uno stile di vita sano.

Il celebre logo Dole - per la prima volta in Italia il suo brand incluso nel nome di una squadra - campeggerà da oggi sulle divise di Rbr, e la partnership vedrà il brand presente su tutti i materiali ufficiali, al Palasport Flaminio, sui canali digitali del club e in numerose attivazioni rivolte al pubblico , tra cui il Dole Basket Rimini Day e la distribuzione di prodotti durante le partite.



L'annuncio di Dole Basket Rimini è stato dato questa mattina durante la conferenza stampa tenutasi presso la sede di RivieraBanca a Rimini (Main Sponsor uscente del Club) alla presenza di Paolo Maggioli (Presidente di RBR), Paolo Carasso (Amministratore Delegato di RBR), Davide Turci (Direttore Generale di RBR), Simone Campanati (Responsabile Comunicazione di RBR) in rappresentanza della società sportiva e di Giusto Curti (Amministratore Delegato Dole Italia), Carlo Marino (Direttore Finanziario Dole Italia), Cristina Bambini (Responsabile Marketing Dole Italia) e di Gianluca Conti (Direttore Generale di RivieraBanca).





"La missione di Dole e' contribuire a rendere il mondo un posto più sano; in Dole Italia siamo assolutamente convinti che corretta nutrizione e sport siano la combinazione ideale per promuovere uno stile di vita sano e valori positivi." ha dichiarato Giusto Curti, Amministratore Delegato di Dole Italia - "È con grande orgoglio che annunciamo la nostra prima partnership in qualità di Title Sponsor, legando il nostro nome a una città fantastica, ammirata e amata da tutti gli italiani e attraverso una società solida, dinamica e in costante crescita quale Rinascita Basket Rimini. Siamo davvero entusiasti di questa collaborazione che parte sotto ottimi auspici, grazie al feeling che si è creato sin dal primo istante con la dirigenza alla quale ci accomunano valori e visione. Siamo stati immediatamente stregati dal calore del Pala Flaminio dove non vediamo l'ora di tornare. Cercheremo di contribuire al raggiungimento di traguardi ambiziosi e di offrire ai tifosi esperienze uniche e coinvolgenti"



Paolo Maggioli, Presidente di Rinascita Basket Rimini ha commentato: "Siamo orgogliosi del percorso compiuto in questi cinque anni e desideriamo, ancora una volta, rivolgere un sentito ringraziamento a RivieraBanca per una collaborazione ricca di soddisfazioni: insieme abbiamo costruito un legame forte, caratterizzato da una unità di intenti verso il territorio ei giovani. RivieraBanca è diventata, a tutti gli effetti, parte integrante della nostra famiglia - proseguendo – "Da oggi guardiamo al futuro, pronti a continuare il nostro percorso al fianco di una realtà leader a livello mondiale come Dole: per una piazza come la nostra, e per tutto il mondo Rbr, questo è motivo di grande soddisfazione. In questi mesi abbiamo riscontrato una profonda condivisione di valori e di pensiero, e fin da subito si è instaurato un rapporto basato su serietà, professionalità e su un rapporto feeling naturale. Siamo certi che questa nuova collaborazione porterà grandi risultati alla nostra società e alla nostra squadra, grazie alla piena sintonia sul percorso che ci attendete A nome del Consiglio di Amministrazione e di tutto il mondo Rbr, diamo il nostro più caloroso benvenuto a Dole”.



Paolo Carasso, Amministratore Delegato di Rinascita Basket Rimini è intervenuto così - "Voglio innanzitutto ringraziare RivieraBanca, che per noi non è mai stato soltanto uno sponsor, ma un vero e proprio compagno di viaggio, con il quale abbiamo scalato vette altissime, raggiungendo traguardi importanti sia sul piano sportivo che su quello strategico. Un ringraziamento speciale va al Presidente Fausto Caldari, che ci è sempre stato vicino diventando, nel tempo, anche un acceso tifoso della squadra. Un sentito grazie anche al Direttore Generale Gianluca Conti, che ha dimostrato grande lungimiranza sposando il nostro progetto e condividendo con entusiasmo ogni tappa del percorso, ea Matteo Merlini, che è stato un valore aggiunto in tutti i progetti sviluppati con RivieraBanca.” – proseguendo "La nostra è una società ambiziosa, sempre orientata al miglioramento. È con questo spirito che abbiamo avuto il piacere di incontrare Dole Italia e il suo Amministratore Delegato Giusto Curti, una persona dotata di grande visione e capacità progettuale. Mi ha colpito fin dal primo incontro per la forza delle sue idee e per la passione con cui le trasmette, dimostrando la volontà di crescere insieme: questo, per noi, è uno stimolo importante; il suo approccio non è quello di un semplice sponsor, ma di un partner attivo che desideriamo contribuire concretamente allo sviluppo della società, condividendo con noi strategie e progettualità. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare una grande persona e un'azienda dinamica come Dole, e siamo certi che questa nuova collaborazione rappresenta uno stimolo importante per continuare a crescere, scrivendo pagine bellissime del futuro di Rinascita Basket Rimini.”



L'accordo vedrà il logo Dole campeggiare su tutti i materiali di comunicazione online e offline di Rbr a partire dalle divise ufficiali della prima squadra , integrandosi armoniosamente con i colori di Rinascita Basket Rimini e con un'unione di stile che sottolinea la forza della partnership.

Ampia e strutturata sarà la presenza del brand all'interno del Palasport Flaminio di Rimini : dall'area di ingresso della struttura al parquet da gioco , dal bordo campo ai LED Wall , dagli spot audio durante le partite fino al tabellone segnapunti . Non mancherà l'occasione di vedere Bobby Banana , la mascotte ufficiale Dole, animare alcune gare casalinghe ea tutto ciò si aggiunge il gioco a premi durante l'intervallo e la presenza nelle sale Hospitality , nella sala stampa e negli spogliatoi , dove verranno distribuiti i prodotti Dole, valorizzando i benefici nutrizionali che la frutta fresca apporta all'organismo, di atleti e non, in termini di idratazione, energia naturale e recupero fisico.



La collaborazione si estenderà anche al piano editoriale e digitale della squadra: con contenuti social condivisi, una presenza continuativa su Rbr Magazine e newsletter promozionali rivolte alla fanbase.



La partnership verrà amplificata, infine, attraverso un ricco ventaglio di iniziative esperienziali , come l'imperdibile appuntamento dedicato a tutto il pubblico biancorosso e che verrà organizzato nel corso della stagione: il DOLE BASKET RIMINI DAY , una partita di campionato interamente firmata Dole , caratterizzata da distribuzione di gadget e prodotti e da attività ad hoc e che trasformerà il match in un vero e proprio evento, immersivo e totalizzante.



A margine della presentazione della nuova partnership, c'è stato spazio anche per il saluto di RivieraBanca, che ha voluto celebrare i cinque anni di successi trascorsi come Main Sponsor di Rbr, mettendo a disposizione il proprio Auditorium per un simbolico “passaggio di consegne”.



Dole Italia è la divisione italiana di Dole Food Company Inc., uno dei maggiori produttori e distributori al mondo di frutta e verdura fresca di alta qualità. La storia di Dole inizia nel 1851 e prosegue agli inizi del Novecento con James Drummond Dole che, sulla promessa "Qualità, qualità e ancora qualità", fondò la Hawaiian Pineapple Company, dedita alla coltivazione degli ananas. Da allora quotidianamente Dole rinnova ai propri consumatori quella promessa, che le ha permesso di divenire leader di settore su molti mercati e partner di riferimento nell'educazione nutrizionale. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.dole.it



Rinascita Basket Rimini (Rbr) è la principale società cestistica della provincia di Rimini. Fondata nel 2018, raccoglie l'eredità dello storico Basket Rimini, del quale mantiene il codice di affiliazione 000122. In pochi anni, Rbr è risalendo dalle categorie regionali fino alla Serie A2, conquistando la promozione nella stagione 2021/2022 e qualificandosi, nelle stagioni successive, sia ai playoff che alla Coppa Italia di categoria. La gioca squadra le partite casalinghe nello storico Palasport Flaminio, sempre gremito da una delle tifoserie più appassionate d'Italia. Per tutte le notizie e le informazioni su Rbr visitando www.rinascitabasketrimini.it