Basket A2, Rbr riparte da coach Dell'Agnello, Luise e Calzolari

Con la conferma dello staff tecnico, la società pone le basi per la continuazione di un progetto sportivo ambizioso e di alto livello





Tre punti fermi da cui ripartire dopo l'ultima, entusiasmante, stagione: la Rivierabanca Rimini è lieta di annunciare che potrà contare, anche per la prossima annata sportiva 2025/2026 , sulla guida tecnica di coach Sandro Dell'Agnello e dei suoi assistenti Sergio Luise e Filippo Calzolari .

Lo staff tecnico di Rbr, quindi, è stato confermato in toto dalla società biancorossa, che pone così le basi per la continuazione di un progetto sportivo ambizioso e di alto livello in Serie A2.

Arrivati in riva all'Adriatico nell'estate 2024, Sergio Luise e Filippo Calzolari si sono uniti allo staff di Sandro Dell'Agnello rispettivamente come primo e secondo assistente; lo staff tecnico biancorosso ha guidato la Rivierabanca in una stagione storica, conclusasi con la conquista del secondo posto in regular season, della finale playoff e della qualificazione alla Coppa Italia di categoria.

“Sono entusiasta di continuare la collaborazione tecnica con Sergio Luise e Filippo Calzolari”, commenta coach Dell'Agnello . "Sono stati due aiuti preziosissimi, sempre vicini e mai defilati, formando uno ataff sempre unito e compatto in qualunque momento, e credo che i risultati raggiunti siano lì a dimostrarlo. Sono persone serie, competenti e di grande supporto sotto tutti i punti di vista. Siamo tutti molto motivati nel continuare a svolgere al meglio il nostro lavoro di staff con Rbr, dando il massimo come sempre abbiamo fatto nella scorsa stagione".

Alle parole dell'allenatore livornese fanno eco quelle di Sergio Luise : "Ringrazio la società, l'intero Cda e coach Dell'Agnello per la rinnovata fiducia che mi permetterà di continuare il mio percorso con Rbr in una città dove, fin da subito, i riminesi mi hanno accolto e fatto sentire a casa. Abbiamo scritto pagine straordinarie della storia della società e vogliamo scriverne di nuove, altrettanto belle, il prossimo anno insieme a tutti voi".

“Sono veramente entusiasta di continuare il percorso che abbiamo iniziato lo scorso anno”, dichiara Filippo Calzolari . "Per questo posso solo ringraziare tutti i dirigenti e Sandro per la fiducia che hanno deciso di rinnovare nei miei confronti. Abbiamo vissuto una stagione stupenda insieme a tutto l'ambiente e non vedo l'ora di mettere tutto me stesso al servizio della squadra e dello staff anche nella prossima".