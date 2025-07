Basket A2, RivieraBanca: anche Alessandro Simioni confermato

Il centro veneto, classe 1998, è alla terza stagione con la canotta di Rbr: dal suo arrivo Simioni ha giocato 87 partite in tutte le competizioni

Prosegue la costruzione della Rbr che verrà: la Rivierabanca Rimini è lieta di annunciare che Alessandro Simioni sarà biancorosso anche nella prossima stagione sportiva.



Anche il centro veneto, classe 1998, si appresta a cominciare la sua terza stagione con la canotta di Rbr : dal suo arrivo nell'estate del 2023, Simioni ha giocato 87 partite in tutte le competizioni con i biancorossi; nell'ultimo campionato, le statistiche parlano di 6,7 punti e 3,6 rimbalzi in 18 minuti di utilizzo, sfiorando il 40% dall'arco.



“Sono molto contento e orgoglioso di poter essere un giocatore di Rimini anche il prossimo anno”, dichiara Alessandro Simioni nel suo saluto ai tifosi biancorossi. "È stata una stagione intensa, piena di emozioni e gratificante sotto molti punti di vista. Ci tengo a ringraziare in particolar modo la società per la fiducia riposta ei tifosi per il continuo supporto che ci hanno dato durante l'anno passato. Non vedo l'ora di ricominciare, conoscere i nuovi compagni e mettermi sotto per un'altra annata tosta. Ci tengo anche a dire che non mi era mai capitato di restare per più di due anni nella stessa squadra, e penso che consolidare questo legame in maniera così importante sia una cosa stupenda".