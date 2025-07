Basket A2, RivieraBanca: l'ala grande Mark Ogden è biancorosso

Nella scorsa stagione con la canotta di Brindisi ha prodotto 13 punti e 7 rimbalzi in uscita, malgrado un infortunio che lo ha costretto ai box per circa un terzo della stagione regolare

Dalle spiagge di San Diego al parquet di Rimini: Rivierabanca è felice di comunicare l'arrivo , in riva all'Adriatico, del forte americano Mark Ogden, primo volto nuovo della Rbr 2025/26.



Ala grande di 206 cm, Ogden è un giocatore estremamente versatile, capace di segnare sia in area che dall'arco, di mettere palla a terra o di finalizzare i passaggi dei compagni, oltre che un buon difensore grazie alle lunghe leve e ad una rapidità di piedi rara per un giocatore della sua stazza.



Nato il 7 ottobre 1994 in California, la sua carriera collegiale si svolge nella Division II della NCAA con due anni a Grossmont College ed altrettanti all'allora Dixie State University di St. George, nello Utah. Al termine del quadriennio universitario, Ogden firma in Lussemburgo, al Racing, per poi passare un biennio all'Olimpi Tbilisi, in Georgia. Rientrato negli USA per una stagione in G-League ai College Park Skyhawks, il nuovo biancorosso è poi in Germania (Wurzburg) e Polonia (Stal Ostrow), dove, nel 2021, vince il titolo nazionale potendo anche partecipare alla FIBA Europe Cup. L'annata successiva è divisa tra l'Hapoel Holon (Israele) e il CSU Oradea (Romania), squadra che lo conferma anche per il 2022/23 e con la quale disputa ancora la Europe Cup.

L'approdo in Italia si concretizza nel 2023/24: con la Fortitudo Bologna, Ogden conquista da protagonista assoluto (16 punti e 8 rimbalzi con il 35% dall'arco) la finale dei playoff promozione; nella scorsa stagione, sempre in A2 ma con la canotta di Brindisi, l'ala californiana ha prodotto 13 punti e 7 rimbalzi in uscita, malgrado un infortunio che lo ha costretto ai box per circa un terzo della stagione regolare; ai playoff, Ogden ha confermato le sue medie arrivando a raggiungere il 40% da tre punti ma non potendo evitare l'eliminazione dei suoi per mano proprio di Rimini.



“Sono entusiasta di avere l'opportunità di giocare per questo club e di avere un grande impatto sulla comunità nella prossima stagione, con le mie prestazioni e non solo”, le prime parole in biancorosso di Ogden . "Ho scelto di venire a giocare per Rimini per lo spirito competitivo che i miei futuri compagni mettono in campo ogni partita: giocando contro Rimini nelle ultime stagioni, ho potuto vedere quanto il club abbia fama di vittoria. Ho intenzione di dare il massimo ogni giorno e di essere anche un ottimo compagno di squadra. Sono entusiasta per questo nuovo capitolo e pronto a mettermi al lavoro!".



Da temuto avversario a vero e proprio Eroe biancorosso; in attesa di far infiammare il Flaminio, per Ogden è pronta la canotta numero 17: benvenuto a Rimini, Mark !