Basket A2, un colpo dalla serie A per la Dole: Mattia Udom

Veterano tanto della serie A quanto del campionato cadetto, Udom porta in dote un profilo fisico e atletico di grande impatto (202 cm per 104 kg)

Dalla massima serie, ecco il nuovo innesto di Rbr: Mattia James Udom è un nuovo giocatore della Dole Rimini.



Veterano tanto della serie A quanto del campionato cadetto, Udom porta in dote un profilo fisico e atletico di grande impatto (202 cm per 104 kg), che gli consente di ricoprire entrambi gli spot di ala. Efficiente in area e a rimbalzo, è anche capace di aprire il campo con il tiro da tre punti e può difendere su più ruoli grazie alla rapidità di gambe unita alla sua taglia fisica.



Nato il 17 novembre 1993 a Bagno a Ripoli, Udom muove i primi passi nell’Affrico Firenze per poi passare nelle giovanili della Mens Sana Siena con cui nel 2010 fa l’esordio nel massimo campionato. Tra il 2011 e il 2013 veste le maglie del Cus Siena (serie C) e nuovamente dell’Affrico Firenze (serie B) dove supera la doppia cifra di media, poi il rientro alla base per una stagione da “under” fino all’approdo nella serie cadetta, nel 2014 ad Agrigento. Il terzo ritorno a Siena è nella stagione successiva, con la Mens Sana ora in serie A2, poi Biella e un triennio a Verona nel quale si afferma come uno dei giocatori più solidi della categoria raggiungendo, nella prima stagione, i 12 punti e 5 rimbalzi ad uscita. Nel 2020 ecco la chiamata dal piano superiore: due stagioni a Brindisi, con cui assaggia anche i campi europei chiudendo la seconda stagione a 7+5 in Champions League, ed altrettante a Trento, tutte oltre i 5 punti e 2 rimbalzi; segue l’annata da comprimario a Sassari (dove viaggia comunque a 4 punti e 3 rimbalzi in campo continentale). Il ritorno in A2 si concretizza dopo un lustro nella massima serie, con la firma a Bergamo nella scorsa stagione: l’impatto è immediato, quasi 10 punti e 6 rimbalzi con il 50% da due e il 31% da tre, e quando la società lombarda viene esclusa, Udom torna nel massimo campionato. Nelle 7 partite giocate con la maglia di Cremona fa registrare i migliori numeri della sua carriera in serie A: 8,3 punti, 5,6 rimbalzi, il 53% da due e un ottimo 45% da tre.

Udom può inoltre vantare due presenze con la maglia della Nazionale, arrivate tra il 2021 e il 2022.



Le prime parole in biancorosso di Mattia Udom: “Ci tenevo a fare un saluto a tutti i tifosi di Rimini: sono entusiasta di questa nuova avventura, sarà bello poter combattere insieme a voi in campo e sono sicuro che ci toglieremo delle belle soddisfazioni”.



Udom indosserà la canotta numero 17 della Dole Rimini.



