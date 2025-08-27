Basket A2, vincente il primo test per la Dole Rimini

Battuta 91-84 Liofilchem Roseto al termine di quattro quarti piuttosto vicini, per intensità, al basket da regular season

E' vincente il primo test della Dole Rimini contro una pari categoria: davanti ad un Flaminio ancora affollato (quasi un migliaio di persone sugli spalti malgrado la giornata lavorativa), i biancorossi superano 91-84 la Liofilchem Roseto al termine di quattro quarti piuttosto vicini, per intensità, al basket da regular season. Quattro gli uomini in doppia cifra per la Dole, con Robinson (19) e Ogden (17) sugli scudi.

Coach Dell’Agnello parte con Robinson, Marini e Pollone sugli esterni e Leardini e Simioni in area; il primo quarto è nel segno di Marini (8 punti) e delle bombe (5 di squadra), con Cannon (11) principale terminale offensivo di Roseto. È botta e risposta per 10’: il primo parziale si chiude sul 23-22 per la Dole. Gli ospiti partono forte nel secondo quarto grazie a un Cinciarini da 7 punti, Rimini prova diverse opzioni offensive e rientra andando sotto canestro con maggior frequenza e cercando spesso Ogden (8 nel quarto) per fissare il punteggio sul 42-43 del secondo intervallo.

La Dole passa per le mani di Simioni (7), Robinson e Denegri (6 a testa), gli abruzzesi ancora per Cinciarini (8) e Justin Robinson (7); con Sankare che si iscrive a referto con una bella schiacciata portando a segno tutti gli effettivi biancorossi, il match prosegue sugli stessi binari e a rompere l’equilibrio è una tripla allo scadere di Gerald Robinson per il 68-65 di fine terzo quarto. La Dole comincia forte l’ultima frazione e cerca di piazzare il break, arrivando anche a +12 in più occasioni, ma gli ospiti non ci stanno e tornano a contatto (88-84) nell’ultimo minuto: ci pensa Leardini, con una tripla, a chiudere l’incontro sul definitivo 91-84.

Queste le parole di coach Sandro Dell’Agnello nel dopo gara: “Volevo rinvolgere un saluto speciale al nostro pubblico, che ci ha seguito numeroso sia con Faenza sia in questa giornata. A Rimini i pomeriggi agostiani sono attirati maggiormente dal mare, ma c’era davvero un sacco di gente e ringrazio per questo. E’ stata la prima partita, dopo non tanti giorni di lavoro, contro una squadra di pari categoria: le gambe non sono ancora pronte, come ovvio in questo periodo, però mi è piaciuto tanto l’atteggiamento mentale dei nostri giocatori che hanno sempre cercato di fare la cosa giusta: non sempre ci siamo riusciti, ma la testa c’era”.

La preparazione della Dole continuerà con lo scrimmage a porte chiuse con Vl Pesaro, il prossimo sabato 30 agosto al Flaminio.

IL TABELLINO

Dole Rimini - Liofilchem Roseto 91-84 (23-22, 42-43, 68-65)

DOLE: Leardini 10, Tomassini 4, Denegri 8, Sankare 2, Marini 16, Ogden 17, Pollone 8, Robinson 19, Simioni 7, Bonfè, Ricci, Della Chiesa. All.: Dell’Agnello.

LIOFILCHEM: Durante 2, Cannon 17, Petrovic 7, Donadoni 6, Robinson 15, Landi 8, Tsetserukou 4, Sperduto 5, Italiano, Cinciarini 20, Di Gregorio. All.: Finelli.