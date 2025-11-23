Basket B femminile, la Ren-Auto domina a Ferrara (44-95)

Le rosanero conquistano i due punti con grande concentrazione ed intensità, mantenute per tutti i 40 minuti, nonostante le tre settimane di stop forzato

Una serata di sport con un chiaro messaggio: NO alla violenza sulle donne. E’ questo lo spirito con cui sono scese in campo Vis Rosa Ferrara e Ren Auto Rimini Happy Basket al PalaPalestre nella decima giornata di campionato: un’iniziativa comune ad entrambe le formazioni, che hanno giocato con un segno rosso sul viso. Si ringrazia sentitamente la società estense.

Per quanto riguarda quanto accaduto sul parquet, le rosanero conquistano i due punti con grande concentrazione ed intensità, mantenute per tutti i 40 minuti, nonostante le tre settimane di stop forzato.

Le ragazze di coach Andrea Maghelli partono subito forte: sugli scudi il duo Pignieri-Duca N., quest’ultima già in doppia cifra al termine dei primi 10′. Ferrara si affida a Tassinari e Dovesi, ma la Ren Auto chiude sul +13 il primo quarto (15-28).

Nel secondo quarto si segna meno da entrambe le parti: la Ren Auto concede solo 7 punti alle avversarie, mentre in attacco si sbloccano Pratelli (5 punti filati), Marchi e Benicchi. Si va al riposo lungo sul +19 Happy Basket (22-41).

Al rientro dagli spogliatoi, il terzo quarto si gioca in fotocopia al primo: Ferrara colpisce con la tripla di Ferraro e 5 punti consecutivi di Dovesi, ma con un parziale di 15-28 la formazione ospite allunga ulteriormente il suo vantaggio. 6 punti filati di Capucci, il gioco da tre punti di Benicchi ed altri 11 punti messi a segno da Noemi Duca valgono il +32 a fine terzo quarto (37-69).

Negli ultimi 10′, la Ren Auto continua a colpire in attacco con Fera, Eleonora Duca e Marchi protagoniste. Alla sirena finale il risultato dice 44-95.

La Ren-Auto Rimini Happy Basket tornerà in campo sabato 29 novembre alle ore 19:00 in trasferta contro Walnut Basket Noceto, decima giornata di campionato.

IL TABELLINO

Vis Rosa Ferrara-Ren Auto Rimini Happy Basket 44-95

FERRARA: Recchia 2, Magnani A. 3, Targa 5, Magnani C. 2, Terrone 4, Tassinari 3, Losi, Dovesi 9, Ferraro 12, Bragaglia, Vareschi, Perfetto (C) 4. All. Macario Ban, Padovani.

REN-AUTO: Tiraferri, Novelli (C) 2, Capucci 8, Pratelli 8, Duca E. 6, Pignieri 14, Duca N. 24, Fera 13, Benicchi 9, Marchi 9, Cardelli 2. All. Maghelli, Sansone.

Arbitri: Filippo Ercolini (Ferrara), Tommaso De Palo (Poggio Renatico, FE).

PARZIALI: 15-28, 22-41, 37-69