Basket B femminile, Ren-Auto: è un colpo Magik (60-72)

Colpaccio sul parquet del Parma. la squadra di Maghelli ritorna a sorridere. Per Pratelli 18 punti

Torna a vincere la Ren Auto che sul parquet della Magik Rosa Parma fa la voce grossa nel primo tempo ed ipoteca il risultato già alla pausa lunga. Non basta, infatti, il rientro delle padrone di casa nella seconda metà di gara, con la banda di Maghelli che, senza Pignieri ma con una Capucci di nuovo in campo, contiene l’offensiva avversaria ed alla sirena finale firma un +12 che vale due punti pesanti, complice la concomitante vittoria di Valdarda.

Dominio Rimini nel primo quarto: le rosanero attaccano fin da subito la partita con le triple di Pratelli ed i canestri di Renzi e Noemi Duca, Parma fatica a trovare contromisure ed a malapena supera la doppia cifra di punti segnati. Per le rosanero si fanno sentire dalla lunga distanza anche la capitana Novelli e Marchi (11-27).

Nel secondo quarto il copione non cambia: Rimini continua a produrre canestri grazie all’intesa tra le gemelle Duca, mentre le padrone di casa si affidano principalmente alle conclusioni dalla lunga distanza di Estanbouly e Nibbi. In chiusura di primo tempo, un’altra bomba di Pratelli ed il canestro di Benicchi valgono il +24 (21-45).

Al rientro dagli spogliatoi, la squadra di Coach Donadei cambia decisamente marcia e tenta di riaprire la partita: Carlomagno e Ferrari si conquistano dei giri in lunetta, mentre la capitana Falanga punisce da tre punti. La Ren Auto accusa il colpo, ma riesce comunque a mantenere le avversarie a distanza di sicurezza grazie al duo Pratelli-Marchi (40-54).

Negli ultimi 10′ le padrone di casa cercano l’ultima disperata rimonta, collezionando ben 20 punti in un singolo quarto e dando tutto. Falanga e Nibbi trascinano da tre punti, Panizzi e Zambelli contribuiscono a ricucire il divario, ma Rimini non si scompone: altre due bombe di un’ispirata Marchi, insieme ai liberi della ritrovata Capucci ed ai canestri del reparto lunghi Benicchi-Renzi, valgono la vittoria alla sirena finale (60-72).

Le parole di coach Andrea Maghelli nel post partita: “Siamo partite sicuramente con la giusta concentrazione e la giusta intensità. In attacco eravamo molto fluide, infatti abbiamo segnato molto nella prima metà di partita. In difesa, nonostante qualche piccolo problema, abbiamo tenuto sotto controllo il tutto. Nel terzo periodo loro sono entrate in campo molto più aggressive e quindi abbiamo giocato sotto pressione. Abbiamo perso un po’ il ritmo in attacco e loro hanno preso fiducia. In difesa abbiamo fatto qualche errore in più e si sono avvicinate, però siamo comunque riuscite a mantenere il controllo della partita. Era importante ottenere questi due punti, dopo Pasqua ci attendono altre due partite in casa nelle quali dobbiamo cercare di fare risultato per mantenere la posizione in cui ci troviamo fino alla fine del campionato”.

La Ren Auto Rimini Happy Basket tornerà in campo, dopo la sosta pasquale del campionato, sabato 11 aprile alle ore 19:45 presso la Palestra Carim contro BSL San Lazzaro per la dodicesima giornata del girone di ritorno.

IL TABELLINO

Magik Rosa Parma Ren Auto Rimini Happy Basket 60-72

PARMA: Chierici 2, Raffaini, Carlomagno 5, Giacchetti 7, Ferrari 13, Falanga (C) 6, Gabbi, Zambelli 8, Nibbi 14, Panizzi 2, Estanbouly 3. All. Donadei, De Simone.

REN AUTO: Tiraferri, Novelli (C) 3, Capucci 4, Pratelli 19, Duca E. 6, Duca N. 15, Benicchi 8, Marchi 13, Monaldini, Bombardieri, Cardelli, Renzi 4. All. Maghelli, Sansone.

Arbitri: Federico Moro (Calderara di Reno, BO), Gabriele Buratti (Bologna).

PARZIALI: 11-27, 21-45, 40-54)