Basket B femminile, Ren Auto: esordio in trasferta con il Fiore Valdarda

Sabato alle orfe 18 prima partita della nuova stagione. Il coach: 'Avversario considerato tra quelli che puntano in alto in classifica'

Comincia in trasferta l’avventura della Ren-Auto Rimini Happy Basket nel campionato di Serie B femminile Emilia-Romagna 2025-2026.

Le rosanero di Coach Andrea Maghelli se la vedranno nella prima giornata contro Fiore Basket Valdarda, sabato 4 ottobre alle ore 18.00 al plazzetto dello Sport di Fiorenzuola d’Arda (PC).

Questo il commento pre-gara di Coach Andrea Maghelli:

“La prima giornata di campionato è sempre una sorpresa. Ci arriviamo dopo un mese e mezzo di lavoro e due amichevoli giocate, vedremo come siamo riusciti a sistemarci in campo. Considerando l’arrivo dei nuovi innesti, sarà importante trovare sempre più equilibrio e dinamica di squadra. Partiamo subito con una trasferta difficile perché Valdarda è una squadra forte, già l’anno scorso l’ha dimostrato. Quest’anno ha perso una giocatrice importante, ma ne ha inserite altre quattro. E’ considerata, insieme a noi, una delle squadre che puntano in alto in classifica, quindi vogliamo e dobbiamo cercare in tutti i modi di fare una buona partita.”