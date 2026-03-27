Basket B femminile, Ren-Auto in casa della Magik Parma

La squadra emiliana ha collezionato tre vittorie nelle ultime quattro uscite. Le rosanero, invece, vogliono ritornare alla vittoria

Lunga trasferta in arrivo per la Ren Auto che nel pomeriggio di sabato 28 marzo partirà alla volta di Parma per la sfida contro la Magik Rosa, undicesima giornata del girone di ritorno con palla a due alle ore 18.45. Sulla carta, le ragazze di Coach Maghelli partono favorite, forti di un miglior piazzamento in classifica (4° posto a quota 30 punti per Rimini, 10° posto a quota 18 punti per Parma).

Attenzione, però, al buon momento di forma delle emiliane che hanno collezionato tre vittorie nelle ultime quattro uscite di campionato. Le rosanero, invece, vogliono ritornare alla vittoria dopo la battaglia persa della scorsa giornata contro Noceto.

Queste le parole di Coach Andrea Maghelli alla vigilia: "Sarà una partita complicata perché ultimamente Parma soprattutto in casa sta giocando bene. Noi purtroppo in questo periodo ci siamo trovate ad affrontare vari problemi di roster, tra problemi fisici ed altre situazioni, che ci stanno creando una situazione un po' d'emergenza. Dobbiamo cercare di stare tutte concentrate al massimo fin dall'inizio e tenere l'intensità alta nei momenti importanti. Speriamo di riuscirci per tornare a conquistare i due punti”.