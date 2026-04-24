Basket B femminile, Ren-Auto nella tana della capolista Cavezzo

Il coach Maghelli: 'Cavezzo è la migliore squadra del campoionato, noi purtroppo ci presenteremo nuovamente con delle emergenze di organico'

Penultima giornata di regular season per la Ren Auto che si prepara alla proibitiva trasferta nella tana della capolista Cavezzo, con palla a due sabato 25 aprile alle ore 20.30. Le emiliane, che non hanno certo bisogno di presentazioni, sono saldamente al comando della classifica sin dalla prima giornata ed in tutto il campionato hanno raccolto solo una sconfitta, proprio nella gara di andata alla Carim contro le rosanero, che al rientro dalla sosta natalizia piazzarono una memorabile vittoria per 74-72. Da quel momento, Cavezzo ha ripreso a macinare vittorie come un carro armato, mentre Rimini sta duellando con Valdarda per difendere il quarto posto nel ranking, che dunque passa anche dalla sfida di domani sera.

Queste le parole di coach Andrea Maghelli alla vigilia: "E' inutile nasconderci, domani ci aspetta una trasferta estremamente impegnativa in casa della prima in classifica. Cavezzo è sicuramente la squadra meglio attrezzata del campionato e lo ha dimostrato ampiamente, questo è sotto gli occhi di tutti. Noi purtroppo ci presenteremo nuovamente con delle emergenze di organico, con una situazione che è anche peggiore rispetto alle ultime uscite. Sarà dunque una partita complicata, ma ce la metteremo tutta per difendere la vittoria dell'andata e continuare a credere nel nostro obiettivo del quarto posto in ottica playoff".