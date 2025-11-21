Basket B femminile, Ren-Auto nella tana della Vis Ferrara

La squadra emiliana è l'ultima forza del campionato ancora a secco di vittorie, con la palla a due prevista in programma sabato 22 novembre alle ore 21

A distanza di 21 giorni, complice il turno di riposo ed il rinvio della sfida contro Basketball Sisters Castelfranco Emilia, la Ren Auto torna finalmente ad assaporare il parquet. Le rosanero, vittoriose nell’ultima partita disputata in casa del Peperoncino Libertas Basket per 48-72, se la vedranno contro Vis Rosa Ferrara, ultima forza del campionato ancora a secco di vittorie, con la palla a due prevista in programma sabato 22 novembre alle ore 21:00.

“Sicuramente queste tre settimane di pausa un po’ ci hanno fatto perdere quel ritmo che stavamo pian piano trovando ad inizio stagione. – questa l’analisi della vigilia di Coach Andrea Maghelli – Le ragazze come sempre hanno lavorato con grande intensità, è chiaro però che la settimana di allenamento che precede una partita è diversa. Dovremo quindi cercare di partire nel migliore dei modi per evitare di dover rincorrere durante la partita. Non sarà una sfida semplice perché saremo in trasferta su un campo complicato, ci vogliono concentrazione e tanta energia fin dal 1′“.