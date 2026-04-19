Basket B femminile, Ren-Auto: piegata la Valtarese (49-40)

Grazie ad un terzo quarto importante riesce a ribaltare il risultato ed a cogliere altri due punti cruciali. Quarto posto

Preziosa vittoria casalinga per la Ren Auto che soffre per larghi tratti contro Valtarese in una partita non brillantissima da parte di entrambe le squadre, ma grazie ad un terzo quarto importante riesce a ribaltare il risultato ed a cogliere altri due punti cruciali in ottica classifica. Con la vittoria contro pronostico di Valdarda contro Noceto, infatti, le rosanero dovranno difendere il quarto posto nella prossima giornata in casa della capolista Cavezzo, sfida che si preannuncia molto interessante.

E’ una brutta Rimini nel primo tempo, spesso punita da Ceccanti che sotto canestro parte meglio nel duello contro Renzi. Capucci da tre punti cerca di svegliare le sue compagne ma la capitana Bozzi dall’altra parte garantisce un primo allungo Valtarese che chiude sul +8 (16-8).

Nel secondo quarto cambia decisamente l’inerzia: dalla panchina escono forte la capitana Novelli, che sigla subito una tripla, Benicchi ed Eleonora Duca. Renzi comincia a prendere le contromisure a Ceccanti e si mette in moto anche in fase offensiva. Non trova lo stesso apporto dalla second unit Valtarese, a ranghi piuttosto ridotti, con il risultato in totale parità al termine del primo tempo (24-24).

All’uscita dalla pausa lunga le padrone di casa piazzano un importante break firmato Pignieri (6-0 personale), cui seguono le iniziative di Pratelli. Bozzi trova un’altra conclusione dalla lunga distanza, ma Rimini mantiene il vantaggio, toccando anche momentaneamente la doppia cifra di margine (39-33).

Negli ultimi 10′ Rimini amministra bene il vantaggio, trovando altri canestri importanti da Novelli e da un’encomiabile Renzi, in campo per tutti i 40′. Valtarese cerca l’ultimo disperato tentativo di rimonta con il tandem Bozzi-Ceccanti, ma non è sufficiente. Alla sirena finale la Ren Auto può festeggiare i due punti (49-40).

Le parole di Coach Andrea Maghelli nel post partita

“All'inizio abbiamo fatto una gran fatica ad entrare in ritmo ed a trovare le giuste posizioni in difesa, poi abbiamo un po' stretto ma faticavamo a trovare in attacco il ritmo, d'altronde è un periodo in cui di nuovo alla ricerca di equilibri che per un motivo o per l'altro si sono persi. Inoltre giocavamo contro una squadra che ci ha cambiato spesso le difese, quindi magari quando entravamo in ritmo poi non riuscivamo a mantenerlo. Il problema fondamentale però è che sapevamo fin dall'inizio che avremmo dovuto difendere un po' più intensamente, correre e tenere alti i ritmi in attacco, ma siamo riusciti a farlo soltanto all'inizio del terzo quarto.

Dopo l'intervallo abbiamo difeso più duro ed abbiamo corso alzando un po' il ritmo e la velocità in attacco. Questo ci ha permesso di prendere poi quel parziale che alla fine poi ci siamo portate fino in fondo, nonostante qualche rischio per voglia di amministrare. Fondamentalmente quei 3 minuti fuori dagli spogliatoi dopo l'intervallo hanno in qualche modo incanalato la partita".

Le parole di Clara Capucci nel post partita

"Nel terzo quarto abbiamo sbloccato e siamo riuscite un po' a correre. Non è stato facile perché loro hanno fatto praticamente 40 minuti di zona a cui non siamo neanche troppo abituate, quindi ci è voluto un pochino di tempo per sbloccarci, poi nel giro di qualche minuto abbiamo fatto un break che più o meno siamo riuscite a mantenere fino alla fine.

All'inizio dovevamo probabilmente prendere il ritmo e fare le cose con calma, cercare i passaggi, cercarci di più. Loro sicuramente sono una squadra molto molto fisica e tutte cinque che erano in campo erano più o meno sopra l'1,75, 1,80 m, noi siamo abituate a giocare anche con squadre un po' più piccole, quindi questa cosa soprattutto a rimbalzo la soffri. Per me personalmente è stato molto bello tornare in campo, sono veramente contenta: è stata un po' una sofferenza stare stare fuori qualche mese, già prima sotto Natale per la caviglia e poi per qualche accertamento. Venire sempre agli allenamenti, guardare da fuori e non poter giocare è stato veramente una sofferenza, però mi sento bene, adesso sono allenata ed è il momento più importante della stagione. Dobbiamo stringere i denti, stare compatte perché arrivano ad essere le partite più importanti”.

La Ren Auto Rimini Happy Basket tornerà in campo sabato 25 aprile alle ore 20:30 in trasferta contro Basket Cavezzo per la quattordicesima e penultima giornata del girone di ritorno.

IL TABELLINO

Ren Auto Rimini Happy Basket-Alberti & Santi Valtarese 2000 49-40

Arbitri: Leonardo Mazza (Cesena), Antonio Simoni (Bologna).

REN AUTO: Tiraferri, Novelli (C) 9, Capucci 7, Pratelli 4, Duca E. 4, Pignieri 10, Duca N., Benicchi 3, Marchi 2, Cardelli, Renzi 9, Giorgini. All. Maghelli, Sansone.

VALTARESE: Sotsenko, Bozzi (C) 15, Fall 2, Mazuryshena 2, Bianconi 6, Azzellini, Vignali, Ceccanti 15. All. Pedroni.

PARZIALI: 8-16, 24-24, 39-33

­