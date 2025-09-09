Basket B femminile, Ren-Auto Rimini ancora il main sponsor per due anni

Un sodalizio, quello tra il mondo Happy e la famiglia Piraccini, che dura da ben 23 anni.

Rimini Happy Basket comunica con grande entusiasmo che Ren-Auto continuerà a sostenere la Prima Squadra in qualità di main sponsor per le prossime due stagioni sportive. Un sodalizio, quello tra il mondo Happy e la famiglia Piraccini, che dura da ben 23 anni, ovvero da quando per la prima volta nella stagione 2002-2003 il logo “Ren-Auto” apparse sulle divise Rimini Happy Basket.

“E’ da 23 anni che siamo insieme, questo rapporto con la famiglia Piraccini è nato per amicizia e sta continuando ancora per amicizia. – così commenta Giampaolo Piomboni, Presidente Rimini Happy Basket – Il primo ad avvicinarsi a noi e a dare risposta positiva è stato Paolo Piraccini, conosciuto da tutti come “Il ragioniere” oppure “L’alpino”, e negli ultimi anni è proseguita anche con i due figli, Giovanni e Silvia. Dopo 23 anni di sponsorizzazione, pensare di ottenere un rinnovo per altri due anni è veramente tanta roba. L’atteggiamento da parte della famiglia nei confronti della nostra società è sintetizzabile in questo esempio: Paolo ha sempre amato, anche tutt’ora, venire a trovare le ragazze, non necessariamente in un’occasione della partita, e portare loro un vassoio di pasticcini.”

Ed è anche e soprattutto grazie alla forza di Ren-Auto che ci si può proiettare con fiducia verso il campionato che sta per cominciare.

“Indubbiamente, per una serie di concause siamo stati cercati abbastanza da giocatrici importanti. – conclude Piomboni – Il tutto ovviamente e sempre nel rispetto del gruppo, ed in particolare delle nostre giovani che dovranno crescere e delle “veterane” che stanno andando avanti. Sicuramente possiamo contare su un roster rinnovato molto importante dopo una stagione meravigliosa che ci ha regalato il quinto posto in classifica. Per quest’anno non ci nascondiamo: vogliamo arrivare tra le prime quattro del campionato che andranno a giocarsi una specie di Final Four in campo neutro per definire la classifica definitiva di questa Serie B. E’ chiaro, poi, che non ci poniamo limiti.”

“Dopo oltre 20 anni insieme ad Happy Basket, abbiamo ancora voglia di impegnarci per l’attività sociale della città. – queste le parole di Giovanni Piraccini, Ren Auto – Vogliamo aiutare le ragazze giovani a crescere e farlo attraverso l’attività sportiva ci sembra una cosa molto bella. Inoltre, la nostra famiglia è legata da una forte affezione nei confronti della dirigenza Happy Basket che ha sempre messo tanta serietà nel proprio lavoro e con cui abbiamo in comune l’attenzione per valori tanto semplici quanto importanti: ad esempio, il fatto che non conta soltanto il risultato finale, ma anche e soprattutto il rapporto umano che si crea tra tutte le persone coinvolte.”

Uno spirito di squadra, quello promosso da Ren-Auto, che viene valorizzato anche in ambito aziendale.

“Per noi la priorità è la crescita professionale di tutti i collaboratori, per arrivare ad un risultato commerciale ci vuole una squadra affiatata e formata, esattamente come nel basket. – conclude Piraccini – Se non c’è formazione continua ed attenzione alle persone, non funziona il rapporto con il cliente che è per noi la fase principale. Guardando al futuro, cerchiamo di stare al passo con l’implementazione tecnologica, in particolare promuovendo da tempo veicoli elettrici, ibrido e plug-in, anche di altri marchi. E’ di quest’anno, inoltre, la novità della vendita delle mini-car Aixam, che in realtà si lega sempre al tema delle famiglie: proponiamo questo prodotto, in alternativa al motorino, per chi ha appena preso la patente AM per fornire maggiore sicurezza. Espanderci in questo settore, così come in quello delle biciclette elettriche, per noi è molto importante, così da poter fornire ogni componente di una famiglia del veicolo adatto.”.