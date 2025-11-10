Basket B femminile, Ren-Auto: rinviato il match di sabato
Le rosanero torneranno in campo sabato 22 novembre alle ore 21 in trasferta contro Vis Rosa Ferrara, nona giornata di campionato
Ren-Auto Rimini Happy Basket comunica che la partita contro Basketball Sisters Castelfranco Emilia, in programma sabato 15 novembre alle ore 19.45 presso la Palestra Carim, valida per l'ottava giornata del campionato di Serie B Emilia-Romagna, è stata rinviata a data da destinarsi, per la convocazione nel settore squadra nazionali di un'atleta delle Sisters.
In attesa di conoscere la data ufficiale del recupero, le rosanero torneranno in campo come da calendario sabato 22 novembre alle ore 21:00 in trasferta contro Vis Rosa Ferrara, nona giornata di campionato.
Contestualmente, la Società comunica che martedì 11 novembre non verrà disputata la partita tra la nostra formazione Under 19 e Faenza Basket Project, valida per la quarta giornata del campionato Under 19 regionale, a causa del ritiro di Faenza che disputerà il campionato Next Gen.
Le ragazze di Coach Maghelli torneranno in campo mercoledì 19 novembre alle ore 17:50 in trasferta contro Faenza Basket Project Blu, quinta giornata di campionato.