Basket B femminile, Ren-Auto si arrende in gara3 al Fiore Valdarda (77-58)

Le riminesi ricuciono fino al -4 nel terzo quarto, poi subiscono un parzialone che di fatto ipoteca la vittoria in avvio di quarto periodo

Si chiude qui la stagione 2025-2026 della Ren Auto. Le rosanero lottano ad armi pari in Gara 3per tutto il primo tempo e ricuciono fino al -4 nel terzo quarto (41-37), poi subiscono un parzialone di Valdarda che di fatto ipoteca la vittoria già nei primi minuti del quarto periodo.

Solo applausi per le nostre ragazze, che anche stasera nonostante il risultato si sono fatte valere onorando la maglia, a chiusura di un campionato complicato ma che ha regalato tantissime emozioni, a dimostrazione della qualità del progetto.

Le padrone di casa partono forte con le triple di Bonett e Rastelli, mentre Longeri e Merlini combinano per 13 punti. Rimini non si scompone e diversifica l’attacco mandando a segno 6 giocatrici diverse nel solo primo quarto, che vede davanti Valdarda solo di 5 lunghezze (21-16).

Nella seconda frazione è la Ren Auto a colpire dalla lunga distanza con il trio Pignieri-Marchi-Pratelli, mentre Renzi si sblocca dalla panchina con due canestri. Le emiliane però rispondono a tono con una super Patelli che va due volte a segno da tre ed il duo Ghezzi-Bambini; all’intervallo Valdarda mantiene il vantaggio (41-35).

L’equilibrio prosegue ad inizio terzo quarto con Rimini che arriva sul minor svantaggio dopo il canestro di Noemi Duca (41-37), salvo poi subire un 7-0 di parziale che taglia le gambe alla formazione di Coach Maghelli. Le padrone di casa sono ispirate al tiro e trovano le bombe di Bonett e Rastelli, mentre l’attacco di Rimini s’inceppa e raccoglie solo 9 punti in tutto il terzo quarto (58-44).

L’inerzia non cambia nell’ultimo periodo, con Valdarda che continua a spingere sull’acceleratore: il duo Merlini-Ghezzi mette il punto esclamativo sulla partita, con Rimini che cerca l’ultimo tentativo di ridurre lo svantaggio, ma alla sirena finale sono le emiliane a festeggiare l’accesso alla Final Four (77-58).

Le parole di coach Andrea Maghelli nel post partita: “Valdarda ha avuto un’ottima serata al tiro, noi abbiamo avuto un passaggio a vuoto con qualche palla persa nel terzo quarto che hanno scavato il solco fino alla fine della partita. In generale, guardando indietro alla stagione, a parte un paio di partite dove forse potevamo dare di più, abbiamo fatto un campionato sempre in testa alla classifica. Le ragazze sono state bravissime e sono orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto tutti insieme”.

IL TABELLINO

Fiore Basket Valdarda-Ren Auto Rimini Happy Basket 77-58

VALDARDA: Patelli 10, Bonett 13, Merli, Negri, Longeri 6, Zane (C), Ghezzi 11, Binelli, Merlini 17, Rastelli 12, Bertoni, Bambini 8. All. Zanella, Quartuccio.

REN AUTO: Tiraferri, Novelli (C), Capucci 2, Pratelli 5, Duca E. 9, Pignieri 14, Duca N. 10, Benicchi 6, Marchi 7, Monaldini, Cardelli, Renzi 4. All. Maghelli, Sansone.

Arbitri: Federico Moro (Calderara di Reno, BO), Lorenzo Pezzoli (San Lazzaro di Savena, BO).

PARZIALI: 21-16, 41-35, 58-44