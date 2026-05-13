Basket B femminile, Ren-Auto si riscatta in gara2 dei quarti play-in

Battuta alla palestra Carim il Fiore Valdarda 66-53. Partita in equilibrio con le riminesi sempre avanti. Infortunio a Bernini

La Ren Auto si desta dopo la brutta caduta di Gara 1 e davanti al caldissimo pubblico della Carim si prende Gara 2 pareggiando i conti della serie sul 1-1. Le rosanero prendono il comando sin dal primo quarto e nonostante il grande equilibrio in campo mantengono sempre il vantaggio, anche respingendo i tentativi di rimonta delle ospiti. Fuori per un brutto infortunio Bernini nel secondo quarto, alla quale vanno i migliori auguri di pronta guarigione.

I primi minuti sono a marca Valdarda, con un 5-0 spinto dalla tripla di Ghezzi ed il canestro di Bambini. Rimini risponde a tono con un controparziale di 8-0: protagoniste Pratelli e Noemi Duca. Ghezzi ha la mano calda da tre punti ma Capucci sale in cattedra prima con un gioco da tre punti e poi con una bomba. In chiusura di primo quarto Ghezzi segna altri 6 punti ma Capucci non è da meno: alla sirena è +5 Rimini (22-17).

Bonnett va a segno dalla lunga distanza in apertura di secondo quarto, ma Pratelli ricaccia indietro le ospiti con 5 punti personali. Botta e risposta tra il gioco da tre punti di Ghezzi ed i liberi di Cardelli e Marchi. In chiusura di primo tempo altro gioco da tre punti, questa volta di Rastelli, mentre Eleonora Duca fa 1/2 ai liberi (35-29).

Al rientro dagli spogliatoi Bonnett sale in cattedra con due canestri ravvicinati. Rimini tampona con Noemi Duca, ma un parziale di 7-0 trainato da Merlini riporta la situazione in momentanea parità (46-46). Le padrone di casa però ritrovano il vantaggio in chiusura di terzo quarto con un libero di Novelli ed il canestro a fil di sirena di Noemi Duca (49-46).

L’inerzia favorevole alle rosanero prosegue anche in apertura di quarto periodo con un 6-0 firmato Noemi Duca-Marchi-Pignieri. Ghezzi fa 3/3 ai liberi, ma il duo Noemi Duca-Pignieri non si scompone e punisce ancora la difesa avversaria. Merlini fa 2/2 ai liberi, poi Marchi chiude i giochi con una tripla ed un giro in lunetta da 2/2. Alla sirena finale vince Rimini (66-53).

Le parole di Coach Andrea Maghelli nel post partita: “Era ovviamente importante vincere la partita per allungare la serie. È stata una partita molto fisica, così come anche Gara 1, soltanto che oggi noi siamo riuscite a rimanere concentrate pur sbagliando molto e perdendo molti palloni, però siamo riuscite a tenere l'intensità che invece in trasferta abbiamo un po' perso nella parte centrale della partita. Domenica si va di nuovo a Fiorenzuola, dobbiamo cercare di mantenere la stessa intensità anche in Gara 3. In Gara 1 abbiamo fatto errori anche abbastanza banali e questo ci ha portato ad uscire mentalmente dalla partita perché abbiamo sbagliato vari tiri liberi ed appoggi, accusando il contraccolpo. Oggi invece, nonostante comunque qualche errore e nonostante tante palle perse, però siamo riuscite a mantenere alta l'intensità, anche perché comunque in difesa abbiamo tenuto bene”.

Le parole di Noemi Duca nel post partita: "Sicuramente loro sono venute qua pensando di metterci le mani addosso. L'avevano fatto in Gara 1, a maggior ragione volevano farlo da noi perché sanno che il nostro è un campo difficile. In tutto ciò noi comunque non ci siamo fatte intimidire, abbiamo reagito bene anche perché giocare in casa ci dà più forza: è venuta una bella partita. Abbiamo sicuramente imparato da Gara 1 a non reagire negativamente davanti al loro vantaggio e davanti alle loro mani addosso. Giocare in casa, ripeto, ci ha aiutato grazie al nostro pubblico, mentre in Gara 1 c'era tantissimo pubblico a favore loro: queste sono tante piccole cose che comunque impattano sulla partita. Abbiamo avuto la forza di restare unite ed abbiamo abbiamo reagito bene. Domenica speriamo che sia una partita combattuta perché alla fine siamo due squadre arrivate rispettivamente quarte e quinte, quindi non si può dire che c'è una squadra più forte dell'altra. Abbiamo la sfortuna di andare da loro, dobbiamo sicuramente giocare come abbiamo giocato oggi, cercando di portarci la forza di questa partita. Loro hanno subito un infortunio importante, purtroppo, però penso che sarà comunque una partita nuovamente molto equilibrata".

La Ren Auto Rimini Happy Basket tornerà in campo domenica 17 maggio alle ore 19:00 presso il Palazzetto dello Sport di Fiorenzuola d’Arda (PC) contro Fiore Basket Valdarda per la decisiva Gara 3 quarti di finale play-in.

IL TABELLINO

Ren Auto Rimini Happy Basket-Fiore Basket Valdarda 66-53

REN AUTO: Tiraferri, Novelli (C) 2, Capucci 10, Pratelli 16, Duca E. 1, Pignieri 8, Duca N. 14, Benicchi 2, Marchi 9, Monaldini 2, Cardelli 2, Renzi. All. Maghelli, Sansone.

VALDARDA: Patelli 5, Bernini 2, Bonett 11, Negri, Longeri, Zane (C), Ghezzi 20, Binelli, Merlini 8, Rastelli 3, Bertoni, Bambini 4 All. Zanella, Quartuccio.

Arbitri: Filippo Onofri (Forlì), Leonardo Mazza (Cesena).­

PARZIALI: 22-17, 35-29, 49-46