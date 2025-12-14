Basket B femminile, Ren Auto vincente a San Lazzaro (49-59)

Prive delle gemelle Duca e di Capucci, le rosanero ritrovano il sorriso in trasferta grazie ad una sterzata impressa alla partita già nel secondo quarto

La Ren Auto è più forte delle assenze e ritorna da San Lazzaro con due punti preziosi, che valgono la terza vittoria consecutiva. Prive delle gemelle Duca e di Capucci, le rosanero ritrovano il sorriso lontano dalla palestra Carim, grazie ad una sterzata impressa alla partita già nel secondo quarto. Nella ripresa le padrone di casa della B.S.L. San Lazzaro tentano di riavvicinarsi, ma le ragazze di Maghelli rimangono padrone del risultato.

La partenza è ottima per la Ren Auto con una super Pignieri (MVP a fine partita con 18 punti personali) che va a segno dalla lunga distanza e colleziona 9 punti nel solo primo quarto. San Lazzaro prova a stare in scia col gioco da tre punti di D’Agnano, ma la tripla della capitana Novelli ed il canestro di Benicchi valgono il +6 (12-18).

La formazione ospite mette la freccia nel secondo quarto quando concedendo soltanto 4 punti in 10′ a San Lazzaro (corrispondenti a 4 tiri liberi di Talarico, Colli e D’Agnano), mentre in attacco sono protagoniste Pratelli (4 punti filati in chiusura di primo tempo) e Tiraferri (a segno col tiro pesante). All’intervallo lungo è +13 Rimini (16-29).

Al rientro dagli spogliatoi, la B.S.L. cerca di scuotersi con le triple di Colli ed i canestri di Villa. La Ren Auto però non accusa il colpo e mantiene la doppia cifra di vantaggio sfruttando ancora un’ottima Tiraferri da tre punti ed anche 5 punti della capitana Novelli (31-43 a fine terzo quarto).

L’ultimo quarto segue lo stesso leitmotiv: San Lazzaro tenta di impattare il risultato andando ripetutamente a segno con Villa e Colli (12 punti combinati). Lo svantaggio si accorcia ma Rimini anche questa volta non si fa sorprendere, salendo in cattedra con Pignieri, Fera e Cardelli per poter festeggiare altri due punti alla sirena finale (49-59).

Le parole di coach Andrea Maghelli nel post partita: "La cosa più importante è che siamo riusciti a portare a casa due punti nonostante i problemi di organico. Le ragazze scese in campo questa sera hanno dato tutto, giocando con grande energia e conquistando un risultato non scontato. Siamo partite bene e concentrate, anche se magari raccogliendo meno di quanto prodotto. Grazie alla difesa, però, siamo riuscite a chiudere il primo quarto con un vantaggio accettabile. L’inizio del secondo quarto è stato sterile da entrambe le parti, ma abbiamo comunque incrementato il vantaggio anche costringendo le nostre avversarie a segnare solo quattro punti, peraltro tutti in lunetta senza concedere nulla dal campo. Nel terzo quarto ci siamo un po’ distratte e loro sono rientrate, poi però abbiamo ritrovato la concentrazione. Dalla metà del secondo quarto siamo state molto più attente e solide, siamo molto contente del risultato. Ora puntiamo a vincere anche l’ultima partita della pausa natalizia”.

IL TABELLINO

B.S.L. San Lazzaro-Ren Auto Rimini Happy Basket 49-59

Arbitri: Filippo Pongiluppi (Mirandola, MO), Davide Longhi (San Giovanni in Persiceto, BO).

SAN LAZZARO: Grandi, Campalastri, Villa 14, Talarico (C) 7, Marchetti, Trombetti 5, Colli 16, Castelli, D’Agnano 7, Baroncini. All. Gori, Rocco Di Torrepadula.

REN AUTO: Tiraferri 7, Novelli (C) 8, Pratelli 7, Pignieri 18, Fera 7, Benicchi 2, Marchi 4, Bombardieri, Cardelli 6, Renzi, Giorgini. All. Maghelli, Sansone.

PARZIALI: 12-18, 16-29, 31-43