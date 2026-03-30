Basket B in carrozzina, NTS batte anche Sassari (68-60)

Stagione regolare terminata con 14 vittorie su 14 partite. Adesso lungo stop e a maggio fase finale per la serie A

Successo NTS Informatica su Junior Team Dinamo Sassari per 68-60

Primo Quarto: avevamo detto che NTS Informatica Basket Rimini difende bene se attacca bene, sfruttando la sua efficacissima circolazione di palla e così è stato: dopo lo 0-2 subito pareggiato da Raimondi, Sasssari chiude NTS senza pietà. NTS perde tre palloni in attacco, non va al tiro, prende contropiede ed il 2-10 è confezionato. Ci vuole un timeout, al rientro del quale Rimini è trasformata, atteggiamento e ritmo sono tutt’altra cosa, la palla circola bene e finisce sempre nelle mani giuste ed il recupero è a portata di mano. Sassari risponde a dovere, ma un libero di Giustino ci manda al mini-riposo davanti 15-14.

Secondo Quarto: scampato pericolo? Si, con una difesa alta ed aggressiva a togliere il fiato e pressing continuo Rimini vola, la difesa sarda perde la bussola e cede, le scorribande di Giustino e Forcione tagliano la difesa come un coltello nel burro. Con un paio di acuti di Raimondi e Marchionni Rimini piazza un 20-8 di parziale per andare al riposo 35-22 con tanta fatica ma altrettante certezze.

Terzo Quarto: la fatica si fa sentire e il ritmo cala, Junior Team Dinamo Sassari ha una dovuta reazione efficace e recupera qualcosina, sale in cattedra Raimondi, che ne mette 8 di fila. Rimini tampona le falle, manca un po’ di fiato, ma si continua a pressare alti, mentre Sassari aspetta di più nella sua area. Al 30' il divario è quasi intatto, un errore di cronometristi mette scompiglio nel finale, Sassari protesta, per un difetto di comunicazione, ma recupera un solo punto: 51-39.

Quarto quarto: Junior Team Dinamo Sassari prova ad accelerare per tentare il recupero, Rimini prima cede qualcosa poi riprende in mano il gioco. A 7:50 dalla fine entrano Rossi per Ion e Storoni per Raimondi, si continua a correre quando a 6:42 i biancorossi scrivono +19 e sembra finita. C'è Marchionni che imperversa, ma Sassari non cede torna -14, rientrano Raimondi e Ion ma l’inerzia è bianco-blu per il -10 a 2:26. Rimini si aggrappa alla determinazione di Marchionni che è ovunque. Manca 1:29 e sul 64-55 Raimondi prende un tecnico e sul suo fallo successivo Pedretti fa 64-58 con 3 liberi, riaprendo di fatto la contesa. C'è parecchia tensione, ma manca il tempo e finisce 68-60 con 17 punti di Marchionni, nell’ultimo quarto li ha fatti tutti lui.

Grazie ragazzi, chiudiamo con 14 vinte su 14, grazie ai tanti amici ed ai tanti ospiti presenti che hanno tifato e sostenuto NTS Informatica Basket Rimini per tutta stagione. Grazie a Max Manduchi per le sue impeccabili telecronache. Grazie al Sindaco Jamil Sadegholvaad che ci ha fatto visita con Roberta Frisoni Assessora Regionale al Turismo, Commercio e Sport per la Regione Emilia-Romagna.

Adesso ci aspetta una lunga pausa, di preparazione intensissima, poi NTS si gioca tutto il 9 e 10 maggio per un solo posto in serie A, tre partite secche, tutti contro tutti. Ma ci sarà tempo per parlarne, adesso FESTA!!!!

I tabellini

NTS Informatica Basket Rimini - Junior Team Dinamo Sassari: 68-60

Junior Team Dinamo Sassari: Canella 24, Scagnoli, Carta g., Carta s. 2, Asproni, Pedretti 11, Bazzoni, Marzioli 4, Uras 15, Tamasauskas 4. All. Cherchi.

NTS Informatica Basket Rimini: Giustino 17. Raimondi 14, Acquarelli, Marchionni 27, Raik, Di Pietro, Martinini, Loperfido, Storoni, Rossi, Forcione 10. All.Raimondi.

Arbitri: Guerrini e Zamboni.

Vanno in campo: Giustino, Raimondi, Marchionni, Forcione, Ion, e per Sassari: Carta S., Marzioli, Uras, Pedretti e Asproni.

I parziali 15-14; 35-22 (20-8); 51-39 (16-17); 68-60 (17-