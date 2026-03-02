Basket B in carrozzina, NTS Informatica: 11esma vittoria

Battuta la Libertas Livorno 86-38. Per NTS dieci i giocatori a disposiziione, assenti Rossi e Marchionni

NTS informatica Basket Rimini si presenta con 10 giocatori: mancano Rossi e Marchionni e scende in campo con Giustino, Di Pietro, Martinini, Loperfido e Forcione. I labronici sono in 8 guidati dalla coppia Samadi-Berrugi, la più prolifica, con Ravicini, Brandimarte e Del Bene.

A sorpresa si gioca un po’ troppo sciolti e il quarto finisce 22-22 con una tripla di Berrugi che agguanta il pari allo scadere, da una parte Livorno ottiene punti solo da Samadi e Berrugi mentre per Rimini tutti a canestro tranne Di Pietro.

Finita la ricreazione si gioca, immediato cambio di registro nel secondo quarto. Entrano Raimondi e Storoni, si scatena Forcione che ne mette cinque di fila ed un sesto poco dopo e non se ne parla più, il quarto si chiude 24 a 6 e finisce lì. Non poteva andare diversamente e così è andata.

Con tutto il rispetto per l’avversaria che ha onorato la partita fino all’ultimo, la difesa NTS ha limitato puntualmente ogni avversario che si sia avvicinato all’area riminese lasciando solo a Berrugi la possibilità di aggiustare il già discreto bottino personale mentre Samadi ha prodotto i suoi punti solo nel 1° quarto.

Al ritorno in campo dopo la pausa lunga non resta che un po’ d’accademia, un doppio 20 a 5 spiega da solo come è andata e si chiude col “furto con destrezza” di Acquarelli che ruba la palla a Berrugi e fissa sull’86-38 un risultato già scritto. Il Solo Brandimarte, di Livorno, ha chiuso con 5 falli, tutti gli altri 17 in campo ne hanno commessi uno ed in due casi due.

Le gare più agevoli servono per mettere a punto gli schemi con tutte le rotazioni possibili tra quelli presenti e Raimondi ne ha fatto tesoro, anche sopra di 40 il time out non è mai stato speso a rifiatare, e non ce n’era bisogno, ma a chiarire meccanismi e sequenze di gioco in previsione delle ultime due della stagione regolare.

Nel prossimo turnoi stop, poi tre gare in fila: Brescia e l’insidiosa Parma fuori per concludere con Sassari in casa.

IL TABELLINO

NTS informatica Basket Rimini: Giustino 39, Raimondi 3, Acquarelli 2, Raik 2, Di Pietro, Loperfido 6, Martinini 4, Storoni 4, Forcione 26, Ion. All. Raimondi

Libertas Livorno 1947: Berrugi 18, Samadi 14, Belvedere 2, Ravicini, Del Bene 2, Brandimarte, Di Santo 2, Prex. All. Riva

Arbitri: Toschi e Di Napoli

Parziali: 22-22, 46-28 (24-6), 66-33 (20-5), 86-38 (20-5)