Basket B in carrozzina, NTS Informatica sul velluto (63-27)

Battuto il Wolf Pistoia. Quattro i giocatori in doppia cifra

Aveva scelto di giocare in carrozzina – da normodotato - per giocare insieme a papà Gennaro e a Firenze, si son tolti delle belle soddisfazioni. Poi Kevin ha preso altre strade, la più entusiasmante certamente qui a Rimini per la terza stagione ed oggi si sono trovati di fronte: Kevin con Rimini e Gennaro con Pistoia sotto gli occhi della piccolissima Evelyn, che ha visto correre sul campo papà e nonno, ma con divise diverse. Una bella sorpresa per tutti con tre generazioni sullo stesso parquet, ma una, ancora per un po’, in braccio alla mamma.

Per quanto riguarda la gara: buona la prima, pronostico rispettato e andamento della gara sotto controllo secondo i piani preparati dal coach che, con la consapevolezza dei valori oggettivi in campo, ha potuto far scendere in campo dieci dodicesimi della formazione ruotando tutte le combinazioni di quintetto possibili, Fabio Raimondi è dispiaciuto di non aver trovato la combinazione per schierarli tutti e lo avrebbero meritato.

Così il primo quarto è scivolato via sulle ali di un apparente equilibrio, sempre tenendo un occhio al tabellone per avere la certezza di controllare il gioco senza sorprese e distrazioni. Tutto nella norma per chiuderlo 20-9 in sicurezza.

Stesso registro nei secondi 10’ con Wolf Pistoia chiusa in difesa e NTS Informatica Basket Rimini ad attaccare senza lasciare spazio agli avversari. Il risultato di metà gara con Rimini in vantaggio 34-13 esclude qualsiasi possibilità di ribaltare il risultato.

A gara oramai chiusa e gestione di tutte le rotazioni possibili, secondo il copione ben rodato di ciò che viene già bene perché provato e riprovato, ma altro che non viene ancora bene come vorrebbe l’esigentissimo Coach Fabio Raimondi, è scaturito un ulteriore 14-4 che ha reso irrilevante l’ultimo giro di lancette.

Ultimi 10’ nei quali NTS Informatica Basket Rimini ha onorato la gara giocando in scioltezza, Wolf Basket Pistoia ha rispettato le sue potenzialità senza mai riuscire ad impensierire la squadra di casa che ha chiuso 63 a 27, lo scorso anno fu 64-34, ma le ambizioni di quest’anno sono di altro livello e lo spiega bene Fabio Raimondi: "Buona la prima per le cose belle che sappiamo fare ma, con tutto il rispetto per Wolf Pistoia, certi errori non ce li potremo permettere quando affronteremo formazioni di caratura elevata, non tutti i nostri quintetti riescono a produrre lo stesso livello di gioco ed ora abbiamo le idee più chiare su cosa mettere a punto per avere un gioco più omogeneo e concreto. Se avessi impiegato i nostri quintetti più prolifici avrei ottenuto un risultato più eclatante, ma non ora, adesso devo dare fiducia, minuti e spazio a tutti per ottenere il massimo per affrontare al meglio le avversarie via via che le incontreremo. Ora ci aspetta la trasferta di Livorno, la prossima domenica 30/11 poi vi aspettiamo per il big match con Parma del 7 dicembre. Segnatelo sul calendario, ne vedremo delle belle.

IL TABELLINO

NTS Informatica Basket Rimini – Wolf Basket Pistoia: 63-27

NTS Informatica Basket Rimini: Kevin Giustino 18, Raimondi 13, Acquarelli, Marchionni 10, Forcione 16, Loperfido 2, Raik 2, Rossi 2, Di Pietro, Pozzato, Ion. All. Raimondi.

Wolf Basket Pistoia: Veneziano 10, Micheli 7, Pellegrini 6, Fabbri 2, Shkurti 1, Monforte, Ventura, Gennaro Giustino, Favoloro. All. Chierici.

Arbitri: Toschi e Angotti