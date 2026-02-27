Basket B in carrozzina, NTS Rimini ospita la Libertas Livorno

La squadra labronica non ha ancora provato la soddisfazione del successo e difficilmente riuscirà a trovarlo contro la capolista imbattuta dopo 10 gare

Domenica 1° Marzo alla CARIM di via Cuneo 11 Rimini arriva la cenerentola del girone B, la Libertas Livorno che non ha ancora provato la soddisfazione del successo e difficilmente riuscirà a trovarlo contro la capolista imbattuta dopo 10 gare.

Livorno produce 40 punti a gara subendone 60. Sapendo che rimini ha una media realizzazione che sfiora gli 80 punti, con il dovuto rispetto, c'è da aspettarsi un'ampia rotazione della panchina riminese come abbiamo visto nelle recenti gare contro Asinara Abile.

Tra i labronici si confermano Samadi, una vecchia conoscenza che qui a Rimini non corispose alle aspettative, che fa registrare 14,2 a gara e Berrugi che ne produce 12,8. In altre parole, in due producono più della metà di quanto la squadra realizza, il resto se lo dividono almeno in tre.

Dal canto suo NTS Informatica Basket Rimini punta al 1° posto e farà tesoro di questa prova per rodare i meccanismi ferrei di Coach Raimondi che non lascia mai nulla al caso ed è poco incline a fare sconti.

È vero che il quintetto stellare fin'ora ha risolto i rebus più complicati, ma è altrettanto vero che la strada che porta a realizzare i sogni è ancora lunga e nessuno si deve far trovare impreparato.