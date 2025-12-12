Basket B in carrozzina, TS Informatica Rimini ospita Icaro Brescia

Si gioca domenica 14 Dicembre alle ore 15 alla palestra Carim di via Cuneo 11 a Rimini

Oramai ci siamo abituati e quasi non ci facciamo più caso, ma trovare un torneo più imprevedibile della serie B girone B della FIPIC ce ne vuole. Per favorire le trasferte da e per la Sardegna, per rispettare le esigenze specifiche delle squadre, la disponibilità dei campi e quant’altro, il calendario è così mescolato che Icaro Brescia, la avversaria di domenica 14 Dicembre – ore 15:00 – Palestra Carim di Via Cuneo 11 a Rimini, giocherà la seconda mentre Rimini la quarta di andata.

L’esordio dei bresciani è stato amaro: 48-79 a domicilio da parte di D Junior Team B.Sardegna Sassari e questo lascia pensare che domenica possa essere più addomesticabile di quella appena conclusa, ma senza dimenticare che, in passato, ICARO Brescia ci ha sempre fatto soffrire. Per la cronaca nella scorsa stagione NTS Informatica Basket Rimini prevalse in entrambe le occasioni - 54-42 all’andata e 56-52.

NTS Informatica Basket Rimini viene da un successo che ha una valenza multipla: la squadra ha sofferto senza mollare quando non ci capiva nulla, ha compreso cosa c’era da fare per svoltare, ha saputo recuperare con coraggio e impadronirsi della gara con decisione. Poche volte era accaduto prima, la consapevolezza che accadrà ancora c’è.

Una giornata a tensione più bassa non guasterà, e sarà l’occasione per salutare con un altro successo il pubblico della CARIM dal momento che precede una serie di quattro trasferte consecutive contro Seregno, Sassari, Porto Torres e Pistoia, nell’ordine, prima di ritornare alla Carim solo nel febbraio 2026. Una quaterna al cardiopalma che potrebbe definire a fine gennaio alcune gerarchie.