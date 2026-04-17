Basket C, Angels in semifinale playoff: Titans ko (74-70)

In gara2 dei quarti di finale a Santarcangelo i padroni di casa s’impongono con un finale molto combattuto

La stagione della Pallacanestro Titano finisce in gara2 dei quarti di finale a Santarcangelo. I padroni di casa s’impongono 74-70 con un finale molto combattuto e si qualificano alla semifinale dopo il successo della prima partita al Multieventi.

LA CRONACA DELLA PARTITA. Il primo tempo è a due facce, con gli Angels a scattare meglio al via e i Titans a risalire la corrente nel secondo, impattando a quota 36 grazie a un eccellente Ugolini e poi restando sotto di poco all’intervallo (42-38).

Di ritorno dagli spogliatoi si va a strappi, con la posta in palio che si fa sentire ma con le due squadre comunque capaci di regalare un ottimo spettacolo. La gara si fa estremamente equilibrata e la Pallacanestro Titano pareggia a 44, con i padroni di casa che però ancora una volta scattano avanti sul 55-47. Questa volta ad accorciare è Dragomanni, che trova i giusti spazi in area contro la zona e firma il -4 sul 55-51 al 29’. Fusco si fa male e deve uscire (non rientrerà), la lotta continua a salire d’intensità e ogni azione vale doppio.

Macina dalla lunetta fa -2 (60-58 a -6’38”), poi è Rivali con sette punti in fila a regalare il +9 a Santarcangelo. Si fa durissima, serve l’ennesima rimonta nel momento più importante. Ci pensa un grande Ugolini, che segna a ripetizione e trascina la squadra verso il 67-67 a -1’31” (libero di Amati). Nell’ultimo minuto è vera corrida. Rivali fa scattare avanti gli Angels, ma l’ennesima perla di Ugolini, sotto forma di tripla del sorpasso dall’angolo, scrive 69-70 a 41” dal gong. La palla è nelle mani di Santarcangelo, che riesce a trovare il cruciale canestro del sorpasso con Ronci a -25”. Nell’azione successiva arriva una persa, gli Angels tornano col possesso in mano ma i Titans non riescono a commettere in tempo i due falli necessari a mandare in lunetta gli avversari. L’ultima tripla di Macaru arriva allo scadere. Finisce 74-70.

IL TABELLINO

ANGELS SANTARCANGELO – PALL. TITANO 74-70

SANTARCANGELO: Vandi, Ronci 13, Rossi 8, Macaru 12, Forino ne, Rivali 9, Longo ne, Amaroli, Frisoni 3, Ruggeri 11, Della Chiesa, Saltykov 18. All.: Tassinari.



TITANO: San Martini ne, Bomba 5, Gasperoni ne, Macina 7, Fusco 14, Ugolini 20, Amati 7, Dragomanni 11, Felici 4, Lombardi, Romagnoli 2, Falcioni ne. All.: Rossini.



Parziali: 23-12, 42-38, 57-52