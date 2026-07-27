Basket C, Angels: Jacopo Aglio rinforzo di lusso

L'ala classe 1995 ha un bagaglio di esperienza maturato tra Serie C, Serie B Interregionale e Serie B Nazionale



Dulca Santarcangelo è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo annuale con l’ala classe 1995 Jacopo Aglio, che nella stagione 2026/27 vestirà per la prima volta la canotta degli Angels.

Sotto il Campanone arriva un innesto di assoluto valore: riminese doc, Jacopo è un’ala moderna e duttile, capace di giocare sia fronte che spalle a canestro, con un bagaglio di esperienza maturato tra Serie C, Serie B Interregionale e Serie B Nazionale.

Il suo percorso parla da sé. Dalla stagione 2020/21 alla 2023/24 ha difeso i colori della Virtus Imola, contribuendo in maniera determinante alla crescita del club dalla Serie C alla Serie B Nazionale. Da capitano della formazione imolese ha confermato le proprie qualità tecniche e di leadership, mantenendo una media superiore ai 10 punti a partita.

Nell’estate 2024 è approdato al Loreto Pesaro, dove ha conquistato immediatamente la promozione in Serie B Nazionale, chiudendo la stagione con una media di 9,7 punti a gara. Ha poi disputato anche la stagione 2025/26 con la formazione marchigiana nella terza serie nazionale.

Oltre al valore tecnico, Jacopo porta in dote grande professionalità, serietà e spiccate qualità umane. Caratteristiche che coach Tassinari conosce bene, avendolo già allenato in passato, e che saranno fondamentali all’interno del gruppo Angels.

La società si dice certa che il suo entusiasmo, la sua esperienza e la sua mentalità vincente rappresenteranno un valore aggiunto per tutta la squadra.