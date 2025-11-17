Basket C, Angels sconfitti a Jesi (81-63)

Netta sconfitta del Santarcangelo a Jesi doopo una gara combattuta. Buone prove individuali.

Netta sconfitta del Santarcangelo a Jesi doopo una gara combattuta. Partita intensa e punto a punto quella giocata sul parquet Marchigiano, dove i ragazzi di Coach Tassinari hanno lottato con determinazione.

Dopo tre quarti equilibrati, è stato l’ultimo periodo a decidere la sfida: Jesi ha trovato canestri pesantissimi, costruendo il break che ha permesso ai Marchigiani di ottenere la vittoria.

Buone prove individuali. In evidenza Macaru con 12 punti, così come Saltykov, a quota 12. Bene anche Vandi con 9 punti ed il giovane Ruggeri con 8.

Nonostante l’impegno, i gialloblù non sono riusciti a contenere le fiammate offensive dei padroni di casa nel quarto conclusivo, grazie anche a una grande prestazione di Veron, autore di 22 punti, seguito dai 19 di Pierleoni e dai 17 di Musci.

Ora testa al prossimo impegno: sabato 22 novembre alle ore 21.00 si torna al Pala SGR per la sfida contro Pedaso.

IL TABELLINO

Wispone Taurus Jesi - Basket Santarcangelo 81-63

Wispone Taurus Jesi: Morino ne, Pelucchini ne, Veron 22, Buscarini 5, Engbele 4, Sgura 8, Pierleoni 19, Zandri 6, Laghi ne, Musci 17, Balducci, Vita Sadi ne. All. Surico

Basket Santarcangelo: Vandi 9, Almasi ne, Ronci 7, Macaru 12, Forino ne, Gardini 2, Longo ne, Amaroli, Frisoni 6, Broglia 7, Saltykov 12, Ruggeri 8. All. Tassinari.