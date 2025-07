Basket C, Angels: Davide Tassinari guiderà la prima squadra

Negli ultimi anni il rientro alla base a Santarcangelo dove in collaborazione con Rinascita Basket Rimini ha allenato nel settore giovanile

Angels Santarcangelo comunica che Davide Tassinari sarà il nuovo capo allenatore della prima squadra Dulca Santarcangelo.

Un piacevole ritorno per “Tasso” a Santarcangelo dove si è formato tecnicamente nel settore giovanile per poi essere protagonista sulla panchina della prima squadra quando nel 2013 portò Santarcangelo dalla Serie D alla Serie B Nazionale, conquistando due campionati consecutivi.

Dal 2016 Tasso spiccò il volo verso altre piazze come Matelica, Virtus Imola, BMR Reggio Emilia e Tigers Cesena. Negli ultimi anni il rientro alla base a Santarcangelo dove in collaborazione con Rinascita Basket Rimini ha allenato nel settore giovanile.

Davide è un tecnico di grande esperienza per il campionato che Santarcangelo affronterà, con una spiccata dote tecnica per la crescita dei giovani atleti che saranno presenti in prima squadra.

Un ragazzo dal cuore gialloblù con grande voglia di rimettersi in gioco e che incarna i valori della società come la sua passione e la sua professionalità.

"Per me tornare a vestire i colori gialloblú é motivo di grande orgoglio, ringrazio la Società per aver pensato a me in questo progetto giovane, ma allo stesso tempo ambizioso. Un saluto a tutti i tifosi, ci vedremo presto in campo" il commento del coach.