Basket C, Angels corsari a Pesaro (51-76)
A dirigere il gioco un ottimo Rossi (14 pt.) e la garanzia sotto canestro firmata Saltykov (15 pt.)
Importante vittoria in chiave playoff per la Dulca Santarcangelo che espugna Baia Flaminia di Pesaro 51-76. Partita in equilibrio fino a metà gara con gli Angels avanti 33-34. A dirigere il gioco un ottimo Rossi (14 pt.) e la garanzia sotto canestro firmata Saltykov (15 pt.)
Al rientro, grazie anche ai giovani Ronci e Ruggeri in doppia cifra, i ragazzi gialloblù segnano un parziale di 8-23 che mette in sicurezza i due punti per la Dulca Santarcangelo.
Nel finale continuano ad attaccare bene i ragazzi di Coach Tassinari e chiudono in tranquillità il match. Prossimo appuntamento: sabato 28 Febbraio, in trasferta, contro la Pallacanestro Pedaso!
IL TABELLINO
Pisaurum Pesaro: Scavolini, Cevolini 11, Sablich 6, Colotti 7, Fadda ne, Martinelli, Maggiotto 7, Druda 6, Pianosi 2, Ricci, Pipitone 12. All. Contigiani
Basket Santarcangelo: Vandi 2, Ronci 15, Rossi 14, Macaru 6, Forino ne, Rivali, Longo ne, Amaroli 4, Pennisi ne, Frisoni 8, Ruggeri 12, Saltykov 15. All. Tassinari
Parziali: 10-12, 33-34, 41-57, 51-76