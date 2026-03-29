Basket C, Dulca doma Falconara: chiude al quinto posto

Successo sul Falconara, adesso i playoff. Per Macaru e Ruggeri 16 punti

Ad aprire le danze è Rossi, protagonista di un gioco da tre punti che accende subito i suoi e detta il ritmo. L’avvio è da subito convincente, nonostante gli avversari rispondano colpo su colpo senza lasciare spazio a fughe. Il primo quarto si chiude 17-17

A infiammare il Pala SGR ci pensa poi Macaru, che con le sue triple tiene alto il livello di intensità. Le difese sono schierate e a rimbalzo i gialloblù fanno la voce grossa.

Falconara non accenna a smettere di lottare, e mette in difficoltà i ragazzi di coach Tassinari con contropiedi vincenti.

Il canestro e fallo del giovane Ruggeri e la bomba di Macaru, permettono ai gialloblù di rientrare in spogliatoio con un vantaggio di 7 lunghezze. 39-32

Al rientro è subito marea gialloblù: Ronci suona la carica e Frisoni è chirurgico dall’arco, toccando il massimo vantaggio +10 grazie al gioco da tre punti di un ispirato Rossi. Amaroli infiamma il Pala SGR con una schiacciata spettacolare. Termina il terzo quarto in vantaggio 63-54

Protagonista del quarto periodo Mattia Ruggeri, spietato dal pitturato. Gli Angels continuano a mantenere il distacco da una Robur Falconara che non molla la presa. Macaru (16 pt.) segna la tripla del +11 a un minuto e mezzo dalla fine. Al Pala SGR, termina 81-73. Ora appuntamento ai playoff!

IL TABELLINO

Basket Santarcangelo - Falconara Basket 81-73

Basket Santarcangelo: Vandi 2, Almasi, Ronci 13, Macaru 16, Forino, Amaroli 8, Frisoni 7, Rossi 14, Rivali 5, Tura, Ruggeri 16, Ricci. All. Tassinari

Falconara Basket: Caggiula 15, Giorgini, Lanci, Luini, Falaschi, Stanzani 2, Chiorri 12, Origlia 19, Cavedine 6, Bora 12, Regai, Albanelli 7. All. Reggiani

Parziali: 17-17, 39-32, 63-54, 81-73.

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